Paul Bettany sul futuro di Vision nel Marvel Cinematic Universe: "Potrebbe tornare"

Paul Bettany crede di poter tornare a interpretare Vision nel Marvel Cinematic Universe. Dalle sue parole proferite con Entertainment Weekly si deduce questo.

Come riportato da CBR, a proposito del suo ritorno nei panni di Vision, Paul Bettany ha dapprima scherzato, dicendo: "Nemmeno per tutti i soldi del mondo!". Poi ha raccontato: "No, la risposta onesta a questo quesito è - beh, forse non è la risposta onesta, ma è la risposta che vi darò e dovrete solo farvene una ragione - alla fine di WandaVision, quando si vede Vision volare via e questa è una questione in sospeso. Kevin Feige è un uomo che non permette davvero di lasciare questioni in sospeso. Quindi presumo che a un certo punto indosserò la mia calzamaglia e il mantello per un'altra uscita, ma non so quando potrebbe essere".

Nel corso della sua recente partecipazione a The Late Show with Stephen Colbert, Paul Bettany aveva già scherzato sulla sua partecipazione a Doctor Strange. L'attore dichiarò: "Mi state chiedendo se comparirò in Doctor Strange 2? Sì, no, sì, no, sì, no, sì, non so! Non posso confermare né tantomeno negare i rumors!".

Per quanto riguarda White Vision, l'head writer Jac Schaeffer ha discusso il suo destino nel finale di WandaVision: "Non è l'uomo di Wanda. Non è l'uomo con cui ha avuto dei figli. Non è quello che è stato nel mondo della sitcom. Non è quello a cui ha detto addio su una collina in Wakanda. Quello è il corpo e i dati. Quindi, per me e per il mio lavoro nello show, e per quello su cui mi concentro, dove finisce è un ripensamento rispetto alla storia vera e propria".

WandaVision non avrà una seconda stagione ma è necessaria per condurre gli spettatori a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che sarà nei cinema italiani il 4 maggio prossimo.