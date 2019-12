Patty Pravo: “Vivo con il fantasma di mia nonna”

Patty Pravo vive con il fantasma della nonna: non è il titolo di una sorta di finto scoop, ma solo uno dei simpatici anneddoti che l'ex ragazza del Piper ha raccontato a Live Non è la D'Urso, dove ha tenuto banco con la sua simpatia e le sue storie di vita vissuta.

Patty Pravo ieri sera è stata una delle ospiti del salotto serale di Barbara D'Urso e come sempre la cantante non si è risparmiata raccontando numerosi aneddoti, tutti al limite dell'inverosimile (ma solo per chi non ha familiarità con il suo personaggio). Patty ha sorpreso la conduttrice del Live parlando con naturalezza della sua convivenza con il fantasma della nonna che un giorno ha spaventato il suo assistente: "Un giorno ho visto il mio assistente correre giù dal piano di sopra di casa mia impazzito senza salutare" ha detto "quindi sono salita a vedere e c'erano tutti gli armadi aperti e tutti i cappelli per terra. Era stata mia nonna che aveva aperto tutto" e a chi non le credeva ha detto: "Sono serissima".

L'inimitabile Patty Pravo, come è stata introdotta ierie sera da "Carmelita", non ha mai fumato con Ornella Vanoni, nonostante i ripetuti inviti di lei, ma ha avuto la fortuna di conoscere Jimi Hendrix. Il formidabile duo se ne andava in giro su una 500 per le strade di Roma fumando canne, ma roba di qualità come ci tiene a precisare Patty: "All'epoca ci si faceva di roba buona, mica quella che gira ora" e racconta la sua avventura con il grande chitarrista americano. "Una sera ci siamo trovati in una 500 a Roma. Stavamo fumando quando la polizia ci ha fermati. Per fortuna, mi hanno riconosciuta e ci hanno fatti andare via", tra i due nata un'amicizia "che purtroppo è durata troppo poco".