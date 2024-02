Patty Pravo: A modo mio, testo e significato della canzone che dà il titolo al documentario

Stasera 13 febbraio su Rai 3 in prima serata va in onda Patty Pravo: A modo mio, un documentario incentrato sulla vita e la carriera di una delle icone della musica italiana. Il titolo richiama A modo mio, uno dei tanti successi della cantante veneziana, cover del brano francese Comme d'habitude, che Frank Sinatra ha reso immortale con la sua My Way.

A modo mio

A modo mio è stata pubblicata per la prima volta da Patty Pravo nel 1972 nell'album Sì... incoerenza, settimo album in studio della cantante e in Bye Bye Patty, primo album dal vivo di Patty Pravo nel 1997.

Testo

Ma sì io sono qui

A dirvi cose per me importanti

E voi non lo sapete

Se son parole o sentimenti

Però non ha importanza Se c'è chi parla di incoerenza

Perché io sono io a modo mio

Ho fatto quel che ho voluto

Sola con me guardando avanti

Rimpianti ne ho troppo pochi

Non è il caso che li racconti

Ho avuto non ho avuto

Tutto perfetto tutto sbagliato

Però io sono io a modo mio

E anche se ho pianto un pò

Quell'esperienza mi ha fatto bene

Ho avuto chi non sbaglia mai

Ed ho saputo sputarli fuori

Io sono io e a modo mio non cambio mai

Ma sì io sono qui

A dirvi cose scritte da un altro

Però per darle a voi

Io le traduco le porto dentro

Così non per vantarmi

Nessuno può rimproverarmi

Perché' io sono io a modo mio

Davanti a me c'è un'altra idea

Piena o deserta io non lo so

Dentro di me la vita mia

Deserto fine di sì di no

Ma io sono io e a modo mio non cambio mai

C'è un'altra idea mi dicesti

Ringrazio Dio di essere io a modo mio

Significato

Il testo esprime un forte senso di identità personale, libertà, accettazione delle esperienze emotive e un'importanza fondamentale nel restare fedeli a se stessi nonostante le sfide e le incertezze della vita.

Storia del Brano

A modo mio è la cover di Comme d'habitude del 1967, brano interpretato da Claude François e scritto da Gilles Thibaut. Claude François ne fece anche una versione italiana, adattata da Andrea Lo Vecchio con il titolo Come sempre.

Comme d'habitude è stata resa immortale da Frank Sinatra con il testo di Paul Anka nel dicembre del 1968 e il titolo My Way. La versione statunitense è diventata una delle canzoni internazionali più conosciute, grazie anche all'interpretazione di artisti come Elvis Presley, Mireille Mathieu e Michael Bublé.

Nel testo inglese si racconta la storia di un uomo che, tracciando un bilancio della sua vita, spiega di non avere rimpianti perché ha vissuto sempre a modo suo.