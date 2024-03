Patrick J. Adams e Connor Swindells tra le star di Lockerbie, miniserie prodotta da BBC e Netflix

Patrick J. Adams, dopo il rinnovato successo di Suits, sarà uno dei protagonisti di Lockerbie, una miniserie prodotta da Netflix e BBC sulla tragedia che ha coinvolto il volo Pan Am nel 1988.

Le sei puntate seguiranno le indagini scozzesi e americane che hanno cercato di fare giustizia.

Un nuovo progetto ispirato alla drammatica storia vera

Per ora non è stato svelato il ruolo che Patrick J. Adams avrà in Lockerbie, ma l'attore affiancherà sul set Connor Swindells, che ha già collaborato con Netflix in occasione di Sex Education, Merritt Wever, che ha recitato in Godless e Nurse Jackie, e un gruppo di interpreti composto da Peter Mullan (Ozark), Tony Curran (Mary & George), Phyllis Logan (Downton Abbey), Eddie Marsan (The Pact), Lauren Lyle (Vigil), Andrew Rothney (The Undeclared War), Parker Sawyers ( P-Valley), James Harkness (The Sixth Commandment), Khalid Laith (Vigil), e Amanda Drew (Wolf).

Suits: Patrick J. Adams in un'immagine tratta dalla serie

Il racconto proposto sugli schermi

Il 21 dicembre 1988, il volo Pan Am 103 subì un attentato ed esplose sopra Lockerbie, in Scozia, 38 minuti dopo il decollo. Oltre alle 259 vittime a bordo del volo, altri 11 residenti morirono quando l'aereo cadde sopra la tranquilla cittadina.

La miniserie seguirà le indagini e l'effetto devastante della tragedia sulla cittadina e sulla famiglia delle persone che hanno perso la vita, passando dalla ricerca degli indizi in Scozia ai processi. Le riprese sono iniziate in Scozia e continueranno a Malta e Toronto.

La sceneggiatura è firmata da Jonathan Lee e Gillian Roger Park. Alla regia è invece impegnato Michael Keillor. Adam Morane-Griffiths ha sviluppato il progetto, compiendo molte ricerche e parlando con numerosi agenti e investigatori.