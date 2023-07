Passenger 57 - terrore ad alta quota stasera su Iris: trama e cast del thriller con Wesley Snipes

Stasera su Iris alle 21:00 va in onda Passenger 57 - terrore ad alta quota: trama, curiosità e cast del thriller con Wesley Snipes

Stasera 15 luglio 2023, in prima serata, alle 21:00, Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo 'Serial Thriller', manda in onda Passenger 57 - terrore ad alta quota con Wesley Snipes. Il thriller statunitense è un film del 1992 diretto da Kevin Hooks con la sceneggiatura scritta da Dan Gordon e David Loughery. La colonna sonora è stata composta da Stanley Clarke. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Passenger 57 - terrore ad alta quota: Trama

Secondo la Federal Aviation Agency viaggiare in aereo è il metodo più sicuro. Evidentemente non hanno considerato l'eventualità di avere Charles Rane a bordo. Il "terribile Rane" ha messo a punto ben quattro attacchi terroristici e si accinge a portarne a termine un quinto per la sventura dei passeggeri del volo 163.

Passenger 57 - terrore ad alta quota:Curiosità

Passenger 57 - terrore ad alta quota ha debuttato nelle sale cinematografiche statunitensi il 6 Novembre 1992.

Le riprese del film si sono svolte dal 13 Gennaio 1992 al 26 Febbraio 1992 in Florida.

Il regista Kevin Hooks appare anche nel film in un piccolo ruolo. È l'uomo che si lamenta del servizio clienti dell'aeroporto poco prima dell'imbarco.

La famosa battuta "Sempre scommettere sul nero" ("Always bet on black") è diventata un'iconica frase associata al personaggio di Wesley Snipes nel film. È diventata una delle citazioni più celebri del cinema d'azione degli anni '90.

Passenger 57 - terrore ad alta quota: Trailer e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Passenger 57 - terrore ad alta quota è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 24% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 50 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10

Passenger 57 - terrore ad alta quota: Interpreti e personaggi