Parthenope: sensualità e mistero nel trailer del film di Paolo Sorrentino

Atmosfere torbide ed elegantissime nel trailer di Parthenope, attesa pellicola al femminile di Paolo Sorrentino che affonda le origini nel mito della sirena di Napoli per raccontare le fasi della vita di una donna impegnata in un percorso di emancipazione.

In uscita il 24 ottobre con PiperFilm, il film presentato in Concorso al Festival di Cannes racconta la vita di Parthenope dal 1950 a oggi. Un'epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall'amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però ti fanno ripartire. La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata, come tutte le giovinezze, dalla brevità.

Fanno parte del cast Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Una lettera d'amore a Napoli

Potete leggere la nostra recensione di Parthenope per scoprire i dettagli della pellicola che riporta Sorrentino nella sua città natale. Girato tra Napoli e Capri, Parthenope è una co-produzione Italia-Francia. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è un film Fremantle prodotto da The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, e Pathé in associazione con Numero 10, in associazione con PiperFilm e Saint Laurent.

Nella troupe di Paolo Sorrentino troviamo direttore della fotografia Daria D'Antonio, premiata a Cannes con il CST Artist-Technician, il Costume Artistic Director è Anthony Vaccarello per Saint Laurent, il costumista è Carlo Poggioli, il montatore è Cristiano Travaglioli, lo scenografo è Carmine Guarino, il casting è di Annamaria Sambucco e Massimo Appolloni. Le musiche originali sono di Lele Marchitelli e la canzone originale E si' arrivata pure tu è di Valerio Piccolo.