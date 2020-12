Parole note: la poesia delle fiabe, la voce di Stefano Accorsi in tutti i digital store

Da oggi, 11 dicembre 2020, è disponibile in formato digitale su tutti i principali digital Store, il progetto Parole Note: La poesia delle fiabe. Otto fiabe originali interpretate da Stefano Accorsi per far conoscere ai bambini i più grandi poeti della storia, facendoli immedesimare nelle loro vite, rendendoli degli esempi, trasmettendo un messaggio di positività.

Ma anche per far conoscere ai più piccoli il valore della solidarietà: parte del ricavato del prodotto, infatti sarà devoluto alla campagna Proteggiamo i Bambini di Save the Children - l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro - finalizzata a per dare cibo, scuola e protezione a tanti bambini in Italia e nel mondo che sono stati duramente colpiti dalla crisi socio-economica seguita alla pandemia Covid 19.

"Avvicinarsi alla lettura e al mondo che si nasconde e si schiude dietro una poesia è un'avventura che ogni bambino dovrebbe intraprendere. Ecco perché ho aderito con entusiasmo al progetto di Parole Note a favore di Save the Children. Perché l'educazione è la chiave di volta per uscire dalle diseguaglianze e per riuscire a costruirsi il futuro di cui nessun bambino può essere privato, oggi più che mai", ha dichiarato Stefano Accorsi.

Grazie al progetto Parole Note "La poesia delle fiabe", i bambini potranno iniziare a comprendere, anche solo attraverso il suono delle parole, la bellezza della grande poesia. Il prodotto è destinato a ragazzi e bambini di una fascia di età compresa tra i 4 e i 12 anni, ma coinvolge anche i genitori e in generale tutti gli amanti dell'arte della poesia. Ogni fiaba, della durata di circa sei minuti, oltre alla storia dell'autore e a una produzione musicale che accompagna il racconto, include piccoli estratti della produzione poetica degli stessi. La poesia delle Fiabe narra, attraverso racconti inediti e integralmente scritti da Maurizio Rossato e Walter Proserpio, la vita di Giuseppe Ungaretti, Jacques Prévert, Alda Merini, Eugenio Montale, Pablo Neruda, Wislawa Szimborska, Giacomo Leopardi ed Emily Dickinson. La musica di accompagnamento alle letture è composta dal produttore discografico toscano Alex Vanni.