Parlarne tra amici: il teaser della nuova serie

Parlarne tra amici (Conversations with friends) è la nuova serie, in arrivo sugli schermi americani nel mese di maggio, tratta da un romanzo di Sally Rooney e il teaser condiviso da Hulu regala le prime scene del progetto che spera di replicare il successo ottenuto da Normal People.

Nel video si vedono i protagonisti della storia e si può assistere a qualche momento della loro complicata vita alle prese con amicizie e amori.

Prodotta da Element Pictures, Conversations with Friends è una serie in 12 parti che segue la storia di due studentesse del college di Dublino, Frances (Alison Oliver) e Bobbi (Sasha Lane) che intrecciano una strana amicizia con una coppia sposata, Melissa (Jemima Kirke) e Nick (Joe Alwyn). Frances e Bobbi, amiche inseparabili ed ex amanti, sono affascinate da Melissa e Nick al punto che Nick e Frances si imbarcano in una relazione segreta. Presto la tresca metterà alla prova l'amicizia tra Frances e Bobbi cotringendole a rimettersi in discussione.

A dirigere la nuova è stato il regista di Normal People, Lenny Abrahamson, mentre la sceneggiatura è firmata da Alice Birch, Mark O'Halloran, Meadhbh McHugh e Susan Soon He Stanton. Leanne Welham si occuperà della regia con Abrahamson.