Parla con lei: stasera su Cielo il film premio Oscar di Pedro Almodovar

Stasera su Cielo, alle 21:15, appuntamento con Parla con lei, uno dei migliori film del regista spagnolo Pedro Almodovar, vincitore nel 2003 del premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Dopo essersi incontrati in un teatro, Benigno e Marco si ritrovano in una clinica privata dove Benigno lavora come infermiere. La ragazza di Marco, Lydia è in coma, Benigno, invece assiste un'altra ragazza in coma, Alicia, una giovane studentessa di danza. Le vite dei quattro personaggi s'intrecceranno tra loro ed andranno incontro ad un destino inaspettato.

Darìo Grandinetti, Javier Camara, Rosario Flores e Leonor Watling in una scena di Parla con lei

Parla con lei è sicuramente uno dei film che hanno contribuito a rendere Pedro Almodóvar, già osannato in patria, una vera celebrità anche all'estero. Ma il film rimane famoso anche per i suoi camei, in modo particolare quello di Caetano Veloso, che interpreta se stesso nella scena della festa, di Pina Bausch, ballerina del Caffè Müller, e di Marisa Paredes, una delle muse di Almodovar, che compare qui nella scena della festa accreditata semplicemente come "amica del regista".