Parla con lei: Roberto Benigni ispirò un personaggio del film di Almodovar

Parla con lei è il quindicesimo film di Pedro Almodóvar, uscito nel 2002 ed è il primo film realizzato dal regista dopo aver vinto l'Oscar con Tutto su mia madre. Fu Roberto Benigni ad ispirare il regista durante la stesura della sceneggiatura e Almodóvar arrivò perfino a basare uno dei personaggi sull'attore e regista toscano.

Per il personaggio di Benigno, infatti, Almodóvar aveva in mente Roberto Benigni mentre stava scrivendo la sceneggiatura di Parla con lei. Il regista l'ha apertamente dichiarato in un'intervista e ha aggiunto che se non fosse riuscito a trovare un altro attore adatto alla parte si sarebbe sicuramente rivolto al collega ed amico italiano. In seguito la parte di Benigno è stata affidata a Javier Cámara che si è rivelato perfetto per il ruolo.

Javier Camara in una scena di Parla con lei

In un'altra intervista il regista ha dichiarato: "Lo conosco da circa venti anni e lo adoro e se non avessi trovato un attore spagnolo capace di interpretare un uomo che, sia quel che sia, non vuole essere giudicato, lo avrei senz'altro offerto a lui. Benigno ha una mentalità particolare, diversa dalla nostra. Però non è giusto giudicarlo. Io mi limito a mostrarlo. Probabilmente uno psichiatra direbbe che è uno psicopatico, ma gli atti umani sono così. La tragedia di uno può essere la felicità di un altro."