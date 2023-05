Parker stasera su Nove: trama e cast del film con Jason Statham e Jennifer Lopez

Stasera in prima serata su Nove va in onda Parker: trama, cast e recensione del film con Jason Statham e Jennifer Lopez.

Stasera su Nove, in prima serata, alle 21:25, va in onda il thriller Parker. La regia del film, prodotto negli Stati Uniti d'America, è di Taylor Hackford. La scenografia è di John J. McLaughlin che ha adattato per il grande schermo il libro di Donald E. Westlake. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Jennifer Lopez in 'Parker' con Jason Statham

Parker: Trama

Parker è un ladro professionista, talvolta costretto a svolgere il mestiere di killer, ma con un personalissimo codice d'onore che gli impedisce di rubare denaro a persone povere o di fare del male a chi non se lo merita. Durante il suo ultimo colpo però, i suoi complici però gli rubano la refurtiva, e Parker decide di fargliela pagare.

Jennifer Lopez in 'Parker' accanto a Jason Statham

Parker: Curiosità

Parker è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'8 Maggio 2014 distribuito da Indie Picture. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Agosto 2011 al 30 Settembre 2011 negli Stati uniti

Parker: Jason Statham protagonista del film action

Il lungometraggio è tratto dal romanzo del 2000 Flashfire: fuoco a volontà, scritto da Donald E. Westlake. Il personaggio di Parker, protagonista della saga letteraria scritta da Donald E. Westlake, è stato portato sul grande schermo da Lee Marvin in Senza un attimo di tregua del 1967 e da Mel Gibson in Payback - La rivincita di Porter del 1999.

Parker: Jason Statham vestito da prete in una scena del film

Entrambi i film sono tratti dal primo romanzo della serie letteraria. Tuttavia, nei due film precedenti non venne mai utilizzato il nome "Parker" per i protagonisti, poiché l'autore della serie, Donald E. Westlake, non aveva autorizzato l'uso del nome originale.

Donald E. Westlake è deceduto nel dicembre 2008, e quindi nel film successivo viene finalmente utilizzato il vero nome del protagonista.

La nostra recensione di Parker

Jason Statham in una scena di 'Parker' action poliziesco del 2013

Parker: Interpreti e personaggi