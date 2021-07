Paris Hilton incinta del primo figlio: "Vorrei dei gemelli"

Paris Hilton, secondo quanto riferisce Page Six, è incinta e aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, Carter Reum. La coppia ha sempre dichiarato di desiderare una famiglia e la socialite a gennaio ha rivelato di essersi sottoposta ad una serie di trattamenti di riproduzione assistita.

"Abbiamo fatto la fecondazione in vitro, questo mi permette di poter decidere di mettere al mondo dei gemelli, se voglio", aveva detto Paris nel corso di un podcast risalente a qualche settimana fa, aggiungendo che la procedura era l'unico modo per assicurarsi di avere "figli maschi e femmine".

"Carter è l'uomo dei miei sogni. Sono sicura al cento per cento sia quello giusto e non vedo l'ora di inaugurare un nuovo capitolo delle nostre vite", aveva dichiarato la Hilton. "Passiamo le ore a programmare il futuro e a scegliere il nome dei nostri figli. Credo davvero che avere una famiglia e dei figli rappresenti il senso della vita."

La coppia ha fatto parlare di sé per la prima volta nel gennaio del 2020, dopo un afterparty dei Golden Globes. Paris Hilton ha ufficializzato la loro relazione su Twitter ad aprile, pubblicando una foto di lei che bacia Reum con la seguente didascalia: "Ciò che adoro di più è creare ricordi con te. I tuoi baci sono magici. Amo essere tua e sapere che sei mio." I due intendono anche sposarsi e, nonostante siano entrambi quarantenni, questo sarà il primo matrimonio sia per Paris che per Carter.