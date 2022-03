Parigi, 13Arr., clip esclusiva del nuovo film del regista Jacques Audiard

Ecco in esclusiva una clip di Parigi, 13Arr. di Jacques Audiard: il film, presentato in anteprima a Cannes, arriverà nelle sale italiane dal prossimo 24 marzo.

Parigi, 13Arr., di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo film del regista e sceneggiatore francese Jacques Audiard. La pellicola, ispirata ad una graphic novel di Adrian Tomine, è stata presentata in anteprima in concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes. Parigi, 13Arr. sarà nelle sale il 24 marzo, distribuito in Italia da Europictures.

I protagonisti della clip, che potete vedere sopra, sono Camille Germain e Émilie Wong. Il ragazzo le sta parlando di Nora Ligier, una sua nuova amica: "mi sta facendo impazzire, te lo giuro, non penso ad altro. È una Santa, devo presentartela, c'è qualcosa di davvero puro in lei". Émilie, infastidita da tanto entusiasmo, lo provoca "ho capito è frigida, è super stimolante per uno competitivo come te. È una nuova sfida, far venire Nora".

Dopo aver conquistato il pubblico e la critica dell'ultimo Festival di Cannes, arriva nelle sale italiane Parigi, 13Arr. diretto da Jacques Audiard, considerato uno dei registi francesi più talentuosi, già vincitore, tra gli altri, di una Palma d'Oro e un Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, due Premi César, un Leone d'Argento a Venezia e due BAFTA. Il film - adattamento della graphic novel Killing and Dying di Adrian Tomine, edito in Italia da Rizzoli con il titolo Morire in piedi - racconta una moderna storia di amore e amicizia, giovinezza e sessualità, filmata in un sontuoso bianco e nero.

Quattro vite con i rispettivi interrogativi esistenziali, quattro destini che si intrecciano sullo sfondo dei grattacieli parigini di "Les Olympiades", quartiere nel XIII arrondissement. A vestire i panni dei giovani protagonisti, Lucie Zhang (Happy Night), Makita Samba (The bunker game), Noémie Merlant (Ritratto della giovane in fiamme) e Jehnny Beth (frontwoman delle Savages).

Candidato in cinque categorie ai prossimi Premi César (attrice e attore rivelazione, sceneggiatura non originale, fotografia e colonna sonora), Parigi, 13Arr., qui potete leggere la recensione del film, sarà distribuito in Italia da Europictures a partire dal 24 marzo 2022.

Sinossi: Parigi, 13° distretto. Oggi. Emilie incontra Camille, che è attratto da Nora, che incrocia il cammino di Amber. Tre ragazze e un ragazzo ridefiniscono l'amore moderno.