Paris, 13th District, il trailer del film di Jacques Audiard in concorso a Cannes 2021

Dopo l'esperienza anglofona col surreale western stellato The Sisters Brothers, Jacques Audiard torna in Francia con un nuovo dramma Paris, 13th District, presentato in concorso a Cannes 2021, di cui è stato svelato il trailer.

Co-scritto con Celine Sciamma e interpretato da Noémie Merlant, Lucie Zhang, Makita Samba e Jehnny Beth, Paris, 13th District è un elegante dramma in bianco e nero che segue tre ragazze e un ragazzo uniti da una profonda amicizia e da qualcosa in più.

Questa la sinossi di Paris, 13th District: Émilie incotra Camille che è attratta da Nora, la quale incrocia il proprio cammino con quello di Amber. Tre ragazze e un ragazzo. Amici, a volte amanti e spesso entrambe le cose.

