Parasyte: trailer da brivido per la nuova serie live-action del celebre manga

Netflix ha finalmente svelato il trailer di Parasyte: The Grey, adattamento in live-action del celebre manga Kiseiju - L'ospite indesiderato, scritto da Hitoshi Iwaaki.

Dopo i vari live-action già realizzati e il celebre anime, Parasyte sta per fare il suo ritorno sugli schermi con una nuova serie live-action (ambientata in Corea), diretta dal regista di successi come Train to Busan, Hellbound e altri ancora.

Parasyte: The Grey è una nuova rivisitazione della serie manga originale che sarà ambientata in Corea e conterrà tonnellate di nuovi personaggi all'interno di una storia inedita. Diretta dal regista di Train to Busan Yeon Sang-ho e sceneggiata da Ryu Yong-jae, la nuova serie presenta una rivisitazione aggiornata dei mostri alieni protagonisti del manga.

Nel trailer possiamo vedere la resa grafica degli alieni, che sicuramente vi metterà addosso più di qualche brivido.

Di cosa parla Parasyte?

Parasyte: The Grey approderà su Netflix il 5 aprile in tutto il mondo. Diretta da Yeon Sang-ho (Train to Busan, Hellbound) e sceneggiata da Ryu Yong-jae (Money Heist: Korea - Joint Economic Area) per Climax Studio e WOW POINT, la serie non ha ancora rivelato il numero di episodi previsti.

Jeon So-nee interpreterà Jeong Su-in, la protagonista che viene posseduta da uno dei parassiti alieni ma finisce per mantenere il controllo della sua mente umana quando qualcosa nella possessione va storto.

Parasyte: The Grey è interpretato anche da Koo Kyo-hwan nel ruolo di Seol Kang-woo, Lee Jung-hyun nel ruolo di Choi Jun-kyung e Kwon Hae-hyo e Kim In-kwon. Questa la sinossi diffusa da Netflix: "Quando parassiti non identificati si impossessano violentemente di ospiti umani e acquisiscono potere, l'umanità deve ribellarsi per combattere la crescente minaccia".