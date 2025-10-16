Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 ottobre: Rosa aggredita di nuovo, è grave

Sacchi non dà tregua a Rosa, nonostante l'intervento di Marcello, e la ragazza sarà portata di corsa in ospedale nella puntata del 17 ottobre de Il Paradiso delle Signore. Umberto, dal canto suo, non ci vede chiaro su Greta. Ecco le anticipazioni della soap di Rai 1.

Un messaggio, uno sguardo e tutto cambia: Rosa non si lascia schiacciare dall'aggressione, ma il rischio è ancora lì e questa volta la questione si fa più grave del previsto. La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 17 ottobre come sempre su Rai 1 alle ore 16.00, sarà incentrata su Rosa, ma non solo. Barbieri fa da scudo alla ragazza in una nuova aggressione, mentre al grande magazzino serpeggia un dubbio che scotta: Umberto fiuta qualcosa su Greta e decide di indagare. Scopriamo di più sulle anticipazioni del prossimo episodio della soap.

Il riassunto delle puntate precedenti: dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Tra i corridoi del grande magazzino l'aria è cambiata. Elvira e Salvatore hanno salutato Milano e gli amici del Paradiso per inseguire in Liguria un progetto di famiglia: un addio dolceamaro che ha commosso il quartiere e chiuso un capitolo storico della Caffetteria. In atelier, invece, Greta ha sorpreso tutti con bozzetti capaci di ridare slancio alla preparazione delle nozze di Adelaide, restituendo fiducia alla Contessa dopo l'imprevisto dell'abito.

Dietro il bancone, Ciro ha studiato il nuovo cameriere con più di una perplessità, mentre al Gran Caffè le idee non mancano ma serve la persona giusta. Johnny, ostacolato da inciampi e porte socchiuse, ha trovato in Delia una complice pronta a tendergli la mano.

Intanto Rosa prova a rimettersi in piedi dopo l'incubo Sacchi, ma la sua denuncia non ha ancora portato la serenità sperata: l'uomo insiste, e l'ombra che proietta è sempre più scura. Tancredi, dal canto suo, ha scelto di sostenere il progetto del Paradiso Donna, segnale forte in un momento in cui ogni alleanza pesa.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 17 ottobre

Rosa (Nicoletta Di Bisceglie)

Il nuovo episodio mette al centro le conseguenze dell'aggressione subita da Rosa: la giovane è scossa, e Marcello Barbieri fatica a pensare ad altro dopo essere intervenuto per proteggerla. La preoccupazione cresce e l'eco dell'accaduto coinvolge l'intero giro del Paradiso.

Umberto, intanto, guarda con sospetto al gesto di Marchesi e decide di andare a fondo: gli indizi lo spingono a scavare nel passato di Greta, intenzionato a capire cosa nasconda davvero la sorella di Ettore. Sul fronte Caffetteria, Agata prova a rompere gli indugi: secondo lei Johnny merita un'occasione e cerca di convincere Ciro a dargli un posto dietro il bancone, soluzione che potrebbe rimettere in moto più di un destino.

Tra chi cerca giustizia, chi indaga e chi chiede fiducia, Il paradiso delle signore di venerdì 17 ottobre alle 16.00 su Rai 1 svelerà che ogni mossa avrà un prezzo. E mentre la settimana corre verso il finale, le strade dei protagonisti s'intrecciano ancora una volta, complici segreti, rivelazioni e un futuro che bussa sempre più forte alla porta.