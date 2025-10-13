Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 ottobre: il matrimonio diventa un incubo per Adelaide

Nella nuova puntata della soap di Rai 1 Adelaide è sconvolta da un sogno mentre Johnny legge una notizia che lo frena dal partire. Roberto invece è preoccupato per il progetto del Paradiso Donna. Ecco le anticipazioni di martedì 14 ottobre de Il Paradiso delle Signore.

Il grande magazzino più amato della tv torna martedì 14 ottobre come sempre alle 16.00 su Rai 1 con un doppio scossone che si snoda tra sogni di nozze e allarmi che promettono conseguenze. Mentre Adelaide prepara il passo più importante, un sogno che sa di presagio la tormenta. Roberto è in ansia per il futuro del progetto editoriale al femminile e in città arriva un'occasione capace di trattenere Johnny a Milano.

Sullo sfondo, la quotidianità a Il Paradiso delle Signore si increspa: nuovi volti dietro il bancone, movimenti societari in Caffetteria e un corteggiatore troppo intraprendente per Rosa. Ma scopriamo di più dalle anticipazioni del prossimo episodio.

Riassunto della puntata precedente della soap

Il Paradiso delle Signore

Nella frenesia del trasloco, Adelaide (Vanessa Gravina) si concede la prova dell'abito da sposa davanti a Marta e Odile: l'emozione è tangibile, ma la concentrazione della giovane Sant'Erasmo vacilla per via delle insistenti telefonate di Ettore, che echeggiano come un enigma. Marta osserva tutto, Odile prova a stemperare, ma quel contatto inatteso continua a insinuare dubbi.

In Caffetteria Mimmo si mette in moto per aiutare Ciro a trovare il cameriere giusto - forse quello "perfetto" - mentre Salvatore studia la mossa per redistribuire le proprie quote e mettere ordine nei conti del locale, grazie anche alla spinta decisiva di Marcello. In casa Colombo, Caterina non nasconde l'ansia per il silenzio del fidanzato, un mutismo che apre interrogativi e pesa sulle ore.

E mentre il Paradiso chiude le saracinesche a fine giornata, un episodio inatteso accende i sospetti: uno sconosciuto si avvicina a Rosa con modi troppo disinvolti, lasciando un'eco inquieta che fa da gancio alla trama.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata del 14 ottobre

La notte non porta consiglio ad Adelaide, ma un cattivo presagio che la colpisce nel profondo e che - presto - avrà riscontri reali. Ettore, intanto, fa un passo in avanti e invita Odile a cena, cogliendo l'occasione per presentarle la sorella Greta.

Sul fronte editoriale, invece, Roberto è stretto all'angolo: senza l'aiuto di Tancredi e in mancanza di un editore all'altezza, infatti, il destino di Paradiso Donna rischia di arenarsi. L'ipotesi di un nuovo intervento di Tancredi resta sul tavolo, ma servirà lucidità per non snaturare il progetto.

Ma non è tutto per Il paradiso delle signore. Johnny, valigia quasi chiusa, si imbatte in una proposta professionale capace di stravolgere i suoi piani: un annuncio letto su un quotidiano gli fa cambiare prospettiva e Milano potrebbe non essere più soltanto una tappa. E mentre i corridoi del grande magazzino tornano a riempirsi, un uomo misterioso riappare all'orizzonte con un altro approccio a Rosa, alimentando il filo rosso del mistero che ha iniziato a tessersi: tra presentimenti e decisioni, la nuova puntata della soap di Rai 1 ha in serbo diversi colpi di scena.