Paradise Beach - Dentro l'incubo: stasera su Rai2 il film con Blake Lively

Alta tensione stasera su Rai2, alle 21:20, con Paradise Beach - Dentro l'incubo, film thriller-horror del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra con Blake Lively, Sedona Legge, Òscar Jaenada.

Nancy (Blake Lively) è una giovane studentessa in medicina che dopo la morte della madre, abbandona padre e sorellina per ritrovare una spiaggia sperduta di cui ha un ricordo felice con la mamma. E' una surfista e l'insenatura è ideale per farsi qualche corsa sulle onde dell'oceano blu. Non rivela ai suoi cari dove si trova, non c'è nessuno, a parte due giovani surfisti intenti a cavalcare le onde e Nancy si getta nelle "acque basse" per rendere catartico quel momento. Ma dopo un primo momento in cui il dolore è interiore, il male si materializza improvvisamente in un grande squalo bianco che fa strage dei due surfisti e inizia una lotta all'ultimo sangue con Nancy, ferita e rifugiatasi su uno scoglio per la bassa marea...