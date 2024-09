PAPmusic: una clip in anteprima del film animato sul mondo della moda e della musica

Il 26 settembre arriverà nelle sale il film animato PAPmusic, ecco una clip in esclusiva tratto dal progetto prodotto da Not Just Music.

Il 26 settembre arriva nei cinema il film animato PAPmusic - Animation for Fashion, scritto e diretto dalla cantautrice e artista LeiKiè, di cui potete vedere una clip in anteprima.

Nel video si assiste ad alcuni momenti in cui la protagonista, una stilista, crea dei modelli di abiti esclusivi prima di dover essere impegnata nella scelta di alcune modelle.

Il progetto animato

La casa di produzione indipendente e autonoma Not Just Music ha realizzato il film PAPmusic - Animation for Fashion con lo scopo di offrire uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane azienda di moda. La storia sarà ambientata a Milano, dove si svolgeranno gli eventi che ruotano intorno alla casa di moda PAPmusic, il cui nome si basa sull'abbreviazione 'P-A-P', ovvero prêt-à-porter.

A dare le voci ai protagonisti del film sono stati Luca Ward nel ruolo di Giuseppe, CEO dell'azienda, il produttore discografico Rudy Zerbi che è la voce narrante, Marzo Mazzoli (Lo zoo di 105) nella parte di LUI, LeiKiè nel ruolo di LEI, il rapper Jake La Furia nei panni dell'export manager Max, e Tamara Donà che dà voce alla receptionist Mamita.

Il lavoro sul progetto è durato oltre 10 anni a partire dall'ideazione fino al montaggio finale, passando anche per lo sviluppo dello storyboard e la produzione di oltre 50 personaggi e l'ideazione dei look ispirati alla Pop Art.

Per il film sono stati inoltre ricreati luoghi suggestivi di città come Roma, Pompei e Venezia, oltre a comporre una colonna sonora ispirata alla musica pop italiana per rendere omaggio alla creatività e all'innovazione che hanno reso l'Italia un punto di riferimento nel settore della moda e dell'arte, unendo così Musica, Moda, Design, Animazione e Patrimonio Artistico Italiano.

I produttori hanno dichiarato che il film vuole trasmettere un messaggio all'insegna dell'inclusività, innovazione, ed esaltazione della diversità e vuole incoraggiare tutti a credere nei propri sogni, celebrando la moda come forma d'arte ed espressione personale.

La sinossi del film

La storia si svolgerà in una nuova casa di moda italiana, PAPmusic, seguendone il suo giovane team eclettico e divertente mentre lancia una nuova collezione moda.Amori, contrasti caratteriali e dinamiche lavorative si intrecciano continuamente, con numerosi colpi di scena. Al centro della trama c'è il rapporto amoroso, ma sempre conflittuale, tra LUI e LEI che sono rispettivamente il direttore commerciale e la stilista dell'azienda.