Papa Francesco: stasera su Rai1 e TV2000 in diretta la Benedizione Urbi et Orbi

Papa Francesco torna stasera su Rai1, dalle ore 17:50, e su TV200 dalle ore 18:00, per la Benedizione Urbi et Orbi straordinaria che sarà trasmessa in diretta da Piazza San Pietro.

Papa Francesco si presenterà da solo, come da norme vigenti, affacciato su una Piazza San Pietro deserta per impartire la benedizione Urbi et Orbi ai fedeli di tutto il mondo. Dopo la liturgia, il Pontefice proporrà alcune preghiere che saranno poi concluse dall'attesa benedizione, a cui sarà annessa l'Indulgenza Plenaria prevista dal decreto della Penitenzieria Apostolica: "Si concede il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di essi".

Dopo il Rosario andato in onda su TV200 lo scorso giovedì, che ha tenuto davanti allo schermo più di 4 milioni di italiani, nell'ultima settimana si sono moltiplicate le possibilità di preghiera collettiva direttamente dalla propria abitazione, direttamente davanti alla TV. Ogni mattina, dalle 7:00 alle 7:35 circa, per esempio, il primo canale RAI trasmette la Santa Messa officiata dello stesso Pontefice.