Papa Francesco a sorpresa in diretta telefonica su Rai1: "Vi voglio bene"

Papa Francesco ha fatto una sorpresa, con una diretta telefonica su Rai1, a tutti gli spettatori dello speciale, in onda nel pomeriggio, di A sua immagine.

La telefonata del Pontefice ha colto completamente alla sprovvista la conduttrice, Lorena Bianchetti, che, nel bel mezzo della trasmissione, si è sentita chiamare da una voce più che riconoscibile: "Lorena, come sta?". Impossibile per lei non capire che, dall'altro capo del telefono, c'era proprio Papa Francesco!

Impossibile non chiedergli come stia vivendo, da capo spirituale, un momento tanto difficile: "Penso al Signore crocifisso e le tante storie degli uomini crocifissi da questa pandemia. Penso ai medici, agli infermieri, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Hanno dato la vita per amore. Resistenti come Maria sotto le croci, loro e le loro comunità negli ospedali, curando gli ammalati. Oggi ci sono crocifissi che muoiono per amore. Penso a questo".

Questa sera il Pontefice presiederà a una Via Crucis davvero particolare, senza la presenza fisica dei fedeli, ancora una volta da solo, sul sagrato della Basilica di San Pietro: "Sono vicino al popolo di Dio, alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo ma con uno sguardo verso la speranza. La Pasqua esiste nella resurrezione e nella pace. È il compromesso dell'amore. Questo ci conforta e ci dà forza".

E in attesa dell'appuntamento serale, che sarà trasmesso in diretta dal primo canale RAI, Papa Francesco ha voluto chiudere la telefonata con un messaggio d'amore: "Vi ringrazio tanto, vorrei dire che vi voglio bene. A tutti. Grazie e che il Signore vi benedica".