Papa Francesco ospite di Che tempo che fa, stasera su Rai3

Sarà Papa Francesco il super ospite in esclusiva della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda stasera su Rai3 a partire dalle 20:00. In studio, come sempre, con Fabio Fazio anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Previsti naturalmente anche altri ospiti nel corso della trasmissione: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Saviano, il direttore di Oggi Carlo Verdelli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, Michele Serra con lo spazio "Le cose che non ho capito" e il corrispondente Rai da Mosca Marc Innaro.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti Lillo, nelle librerie dall'8 febbraio con la raccolta illustrata "Posaman & Friends", Riccardo Rossi, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini.