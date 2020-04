Papa Francesco: oggi su Rai1 in diretta la Santa Messa della Domenica delle Palme

Oggi su Rai1 in diretta, dalle 11:00 del mattino, verrà trasmessa la Santa Messa della Domenica delle Palme, presieduta da Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta.

Il momento particolare che tutto il mondo sta vivendo ha naturalmente cambiato il calendario dei riti pasquali nella loro forma: Papa Francesco, a partire da oggi, domenica 5 aprile 2020, si troverà da solo ad officiare tutte le celebrazioni previste e in alcuni casi, come per la Via Crucis di venerdì 10 aprile, a dover cambiare radicalmente il percorso solito dal Colosseo. In compenso i fedeli potranno seguire tutto rimanendo nelle proprie case grazie alle dirette di Rai1 e di TV2000.

Il primo appuntamento è quello previsto per oggi alle 11:00 in diretta da San Pietro. La Santa Messa delle Palme sarà seguita, alle 12:00, dalla recita dell'Angelus. Ad aprire gli appuntamenti religiosi di oggi su Rai1 sarà, alle 10:25, una puntata speciale di A sua immagine.