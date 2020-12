Papa Francesco: Netflix produrrà la docuserie tratta dal libro La saggezza del tempo

Netflix ha annunciato una docuserie originale ispirata a La saggezza del tempo (Sharing the Wisdom of Time), il libro scritto da Papa Francesco. La serie raccoglierà le storie di uomini e donne over 70, provenienti da tutto il mondo, i quali condivideranno le loro diverse esperienze con giovani registi sotto i 30 anni che provengono dallo stesso Paese.

Alla fine di un anno come quello che stiamo per lasciarci alle spalle, risulta più necessario che mai tornare a nutrire almeno un minimo di speranza per il futuro. Lo sa bene Netflix che ha quindi scelto di adattare il libro La saggezza del tempo (Sharing the Wisdom of Time) che, come intuibile dal titolo, vuole sottolineare l'importanza della comunicazione tra le vecchie e le nuove generazioni. Si tratta dell'acclamato libro attraverso cui Papa Francesco spiega come per vedere dove dobbiamo andare, dobbiamo anzitutto capire dove siamo stati.

Nella descrizione ufficiale del libro, pubblicato nel 2018, si legge infatti: "L'esperienza e la saggezza di coloro che sono venuti prima di noi possono fornire la guida di cui abbiamo bisogno per avvicinarci al domani senza paure e ansie inutili". Insomma, gli utenti Netflix avranno presto la possibilità di visionare un'opera che tenterà di fare luce sulla domanda a cui diventa sempre più difficile trovare una risposta: "Come possiamo prepararci a camminare verso il cambiamento con fiducia e fede? Come possiamo mantenere la nostra visione senza perdere la nostra strada?".

Al centro di Sharing the Wisdom of Time troveremo quindi anziani che rappresentano varie etnie, background socio-economici e religioni di tutto il mondo. Saranno loro, attraverso intense testimonianze, a toccare temi chiave che tutti gli esseri umani hanno in comune: amore, lotta, lavoro e sogni. Per concludere, sempre nella descrizione del libro leggiamo: "L'esperienza e la saggezza dei nostri nonni possono guidare i leader di domani ad andare avanti in modo creativo e fiducioso mentre immaginano un futuro di speranza. La testimonianza dei nostri anziani ci aiuterà a guardare oltre l'orizzonte e vedere le stelle".

La docuserie, di Simona Ercolani, è prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group e arriverà su Netflix nel 2021. Vedrà inoltre Papa Francesco protagonista di un'intervista esclusiva che offrirà un punto di vista unico che fungerà da filo conduttore tra i quattro episodi.