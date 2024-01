Martin Scorsese incontra Papa Francesco e gli regala un libro sul film Killers of the Flower Moon

Il regista Martin Scorsese ha avuto un'udienza con Papa Francesco e ha deciso di donargli un libro sulla creazione del film Killers of the Flower Moon.

Non è la prima volta che il regista incontra il pontefice e, in questa occasione, ha deciso inoltre di assistere insieme alla moglie all'udienza generale in Vaticano, ascoltando una lezione sulla natura distruttiva della rabbia incontrollata.

Il momento di riflessione

Le immagini dell'incontro tra Martin Scorsese e Papa Francesco sono apparse online.

Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la cultura e l'educazione del Vaticano, ha scritto online: "Il dialogo tra Martin Scorsese e Papa Francesco continua... Due uomini di genio ed esperienza per cui la figura di Gesù Cristo possiede uno straordinario fascino e valore".

Gli scatti mostrano il Papa intento a sfogliare il libro donatogli dal filmmaker, a cui ha posto qualche domanda.

Il nuovo progetto

Scorsese ha svelato, poche settimane fa, che ha completato una sceneggiatura sulla vita di Gesù e che spera di girare il film entro la fine del 2024. Il progetto è tratto dal libro scritto da Shūsaku Endō, già autore dell'opera alla base di Silence.

Dopo aver partecipato a una conferenza in Vaticano nel mese di maggio, il regista aveva spiegato: "Ho risposto all'appello del Papa rivolto agli artisti nell'unico modo che conosco: immaginando e scrivendo una sceneggiatura per un film su Gesù".