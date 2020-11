Papa Francesco su Instagram mette like al sedere di una modella brasiliana

Papa Francesco gira su Instagram e mette like alla foto di una bella modella brasiliana col sedere in bella vista. Non è una scena tratta da una commedia all'italiana, ma la notizia virale del like arrivato dal profilo ufficiale di Bergoglio ad una modella che si chiama Natalia Garibotto, che nel post mostra il lato B vestita da scolaretta.

Papa Francesco è sbarcato su Instagram nel marzo del 2016 e oggi conta più di sette milioni di follower con 970 post pubblicati. Foto e like sono tutti collegati al mondo cattolico, tranne uno che ha attirato subito l'attenzione del web: la modella brasiliana Natalia Garibotto ha pubblicato una foto in cui mostra il sedere vestita da scolaretta sexy e ha ricevuto l'inaspettato like dell'account del Pontefice, chiamato Franciscus.

La modella, che nella foto indossa reggicalze, una gonna cortissima e un top striminzito, appena si è accorta del like pontificio ne ha approfittato per farsi un poco di pubblicità ritwittando un video in cui si vede il Papa che l'abbraccia, ovviamente tutto grazie a uno dei tanti programmi di fotoritocco. Nel post la modella ha scritto: "Almeno andrò in Paradiso!" mentre ad un giornalista ha detto "a mia madre non piacciono le foto del mio culo, ma ora il Papa ha messo like!".

Il video originale sul social è stato pubblicato da Barstool Sports che ha scritto: "Papa Francesco è arrapato da morire", cosa che ha irritato molti utenti e follower del gruppo che produce contenuti incentrati sullo sport e sulla cultura pop.

In Italia la notizia è stata diffusa da Dagospia. Il like nel frattempo è scomparso e naturalmente non si sa chi sia stato a metterlo, d'altronde l'account è gestito da un gruppo di manager che attraverso i social cercano di diffondere la parola del Papa agli utenti più giovani che utilizzano i social.