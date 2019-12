Paolo Fox: oroscopo 2020 per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox svela il suo oroscopo 2020 in TV a Domenica In: ecco le previsioni su come andrà l'anno prossimo per tutti i segni zodiacali, dalla Bilancia al Capricorno, da Pesci a Sagittario.

Paolo Fox a Domenica In durante le previsioni per l'Oroscopo 2020

Uno dei momenti più attesi (e temuti) per chi segue Paolo Fox è arrivato: ecco il suo oroscopo 2020 per tutti i segni zodiacali che è stato rivelato oggi pomeriggio in tv, durante l'ultima puntata di Domenica In. Vediamo un po' quali sono le previsioni per il nuovo anno!

Ariete

Per gli Ariete Paolo Fox prevede un 2020 con un inizio un po' faticoso a causa di tensioni e di possibili distanze in amore. Poca concentrazione nelle relazioni sentimentali a causa di problemi di lavoro o di altra natura. La sintonia con il partner potrebbe essere essere ostacolata dalla distanza o dalle difficoltà nel vedersi e frequentarsi. Agli impulsivi ariete inoltre, Fox ha consigliato di non andare di fretta nel prendere decisioni o iniziative e di riflettere un po'. Da aprile a luglio la situazione dovrebbe migliorare con l'arrivo di tanta energia che sarà importante per voi quando si tratterà di valutare contratti e rinnovi in ambito lavorativo. Si è parlato anche del rapporto del primo segno dello zodiaco con la verità: le bugie non sapete dirle e questo in genere può crearvi qualche problema. A Sal Da Vinci, rappresentante degli Ariete che era presente in studio, Paolo Fox ha parlato anche di un anno faticoso ma costruttivo, perché le esperienze fatte potrebbero esservi di aiuto. Dicembre potrebbe rivelarsi un mese molto importante.

Toro

I nati sotto il segno del Toro sono una risorsa, spiega Paolo Fox, amano la vita, i piaceri semplici e la stabilità. L'oroscopo del 2020 per il Toro non prevede un anno particolarmente faticoso in teoria, ma con Giove e Saturno favorevoli potrebbero esserci grandi novità in arrivo in primavera, tra aprile e maggio. Possibili novità in amore, ma soprattutto qualcosa che riguarda la casa: un trasferimento in vista o una stabilizzazione. Da marzo di quest'anno Urano, pianeta dei folli, è nel vostro segno e vi porterà (se non lo ha già fatto) a fare qualcosa di nuovo, a far nuove esperienze e rivoluzionare un po la vostra vita. Per i Toro che non sono particolarmente inclini ai cambiamenti, questa è una grande novità.

Gemelli

Per l'oroscopo 2020 dei Gemelli, Fox parla di problemi lavorativi, legali o sentimentali del 2019 superati con facilità, ma soprattutto fa una premessa importante sull'amore. I Gemelli tendono a credere che l'amore sia soprattutto nell'innamoramento e nella prima fase in cui si vivono le prime emozioni forti del sentimento. L'amore però va costruito e per i nati nel segno dei gemelli questo potrebbe essere l'anno in cui darete spazio a sentimenti più concreti e alla costruzione di una relazione, del resto Venere è nel vostro segno da aprile ad agosto. Ai Gemelli Paolo Fox ha spiegato anche i nativi in questo segno, tra i quali ci sono numerosi conduttori televisivi, hanno bisogno di "rumore", privilegiano il contatto sociale e pur di non restare soli a volte tendono a circondarsi di persone che poi si rivelano deludenti. Così come dovrete costruire un amore, dovreste cercare di essere più concreti nelle amicizie.

Cancro

Con Giove e Saturno in opposizione, ci saranno un po' di cose da rivedere per gli amici del Cancro, soprattutto all'inizio dell'anno. Si parla di accordi e contratti, ma anche di relazioni che procedono a fatica - forse con una persona impegnata o problematica - e portrebbe essere arrivato il momento di darci un taglio. Se Aprile si anticipa come un mese complicato, il periodo da maggio a giugno potrebbe essere il periodo più interessante per ripartire (prevedendo un cambio di scena). Saturno da molti anni si oppone al segno, ma la situazione dovrebbe migliorare (con grandi novità) a partire da dicembre, quando il pianeta non sarà più opposto. Anche agosto sarà uno dei mesi più belli, sia in ambito sentimentale che per sbloccare situazioni di natura legale. "Dentro ogni Cancro si nasconde un bambino", spiega Paolo Fox parlando della particolare fragilità e sensibilità di questo segno, una fragilità che rappresenta anche un elemento di fascino.

Leone

L'oroscopo del 2020 per il Leone prevede un anno decisamente buono, senza pianeti contrari. Nel corso di quest'anno Giove vi ha dato rassicurazioni e conferme e si proseguirà su questa linea anche per l'anno che verrà. Siete esigenti, determinati, incontentabili - e su questo punto Urano un po' dissonante potrebbe farvi desiderare dei cambiamenti, magari per quanto riguarda la casa. Chi ha ascendente Leone, Ariete e Sagittario potrebbe realizzare delle vincite importanti e nel caso del Sagittario anche delle soddisfazioni economiche. Con il transito di Venere in primavera si prevede strage di cuori. Se invece non vedete l'ora di liberarvi di qualcuno che non sopportate più, toccherà aspettare dicembre (d'altronde a Capodanno è tradizione gettare via cose vecchie dalla finestra, no?)

Vergine

Superate le difficoltà del 2019, i nati nel segno della Vergine devono prepararsi sin dall'inizio ad un grande anno, magari sfruttando Giove e Saturno favorevoli. Si parla di nuovi progetti in vista e di un anno importante: il lavoro andrà bene (nonostante qualche tensione su un accordo in primavera, tra aprile e maggio) e l'invito è quello di mettervi in gioco (anche se non siete persone a cui piace "sgomitare"). "Il vostro rigore" - spiega Paolo Fox - "si ripercuote anche sulla vita sentimentale" e del resto la missione dei nati in questo segno è quello di organizzare la propria vita e quella di coloro che gli gravitano attorno (per garantirsi un ampio margine di controllo, ci azzardiamo ad aggiungere).

A proposito del segno della Vergine e del loro 2020, Paolo Fox ha svelato anche un aneddoto su Amadeus (che appunto, è di questo segno): "Due anni fa gli dissi che avrebbe avuto un 2020 importante e gli chiesi: "Non è che farai Sanremo?" E alla fine il conduttore è stato scelto proprio per presentare il Festival. Alla conduttrice di Domenica In, Mara Venier (che è della Bilancia) Paolo Fox ha fatto una previsione simile per il 2021. Staremo a vedere.

Bilancia

I primi mesi dell'anno, secondo le previsioni di Paolo Fox per la Bilancia, ci saranno dei dubbi o preoccupazioni che riguardano famiglia e lavoro. Forse vi sentirete un po' soli nel portare avanti certe responsabilità, senza rendervi subito conto che in realtà sono le persone sulle quali fare affidamento ad essere drasticamente diminuite. Se da marzo non avrete più peli sulla lingua - quello che sentirete di dover dire lo direte, ma sempre con la consueta eleganza, ci auguriamo - e soprattutto potreste essere un po' meno formali e meno insicuri. Dal 23 marzo fino a fine giugno, con il primo transito di Saturno favorevole, si auspicano rinnovi di contratti e altre novità, e per metà dicembre si prevedono dei successi (un bel regalo di Natale, dunque) con Saturno e Marte favorevoli. Lo stesso periodo da marzo a luglio si prevede molto vivace per quanto riguarda la sitazione sentimentale. Insomma, dopo un inizio che apparentemente stenta a decollare, le cose dovrebbero andare subito meglio.

Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione Paolo Fox anticipa un 2020 di grandi intuizioni e soddisfacente, in generale, soprattutto nella prima parte dell'anno, con qualche tensione nella seconda. I primi mesi del 2020, in particolare, saranno importanti per il lavoro. Per quanto riguarda l'amore invece, agosto e settembre potrebbero rivelarsi favorevoli in tal senso: saranno due mesi di grandi forze spese nell'ambito dei sentimenti e se avete un progetto da portare avanti, Paolo Fox consiglia di esplorarlo e portarlo avanti. Aprile, maggio e giugno invece avrete Saturno contro. Sempre a proposito dello Scorpione, Paolo Fox ha parlato in generale di questo segno e dei segni d'acqua di cui lo Scorpione fa parte insieme ai Pesci e al Cancro, come segni volubili, irascibili (se le cose non funzionano) ed emotivamente fragili. In particolare lo Scorpione ha una naturale diffidenza che manifesta all'inizio di ogni rapporto: quando inizia a frequentare una persona che non conosce, tende a rivelare poco di sé.

Sagittario

Si parla di Sagittario e si parla di libertà: non potrebbe essere altrimenti con un segno zodiacale tra i più indipendenti dello zodiaco, caratterizzato da un fortissimo senso di libertà. Un segno solare, pieno di una vitalità che risulta positiva anche per gli altri. Per i sagittari sarà molto importante muoversi, viaggiare, rinnovarsi. Anche il lavoro, a tale proposito, potrebbe non avere orari fissi, e in generale si parla di una situazione molto buona per i guadagni. Se poi il vostro ascendente è un segno di fuoco (Sagittario, Leone o Ariete) il vostro 2020 potrebbe essere rallegrato da cospicue vincite. La notizia più bella nell'oroscopo del 2020 per il Sagittario è che alla fine dell'anno Saturno inizierà un transito che vi garantirà protezione per almeno due anni!

Capricorno

Per quanto riguarda il Capricorno, spiega Paolo Fox, si tratta di un segno vecchio (nel senso positivo del termine) che ha una saggezza da anziani eremiti anche a vent'anni. E a proposito di eremitismo, a Domenica In l'astrologo ha ribadito che il Capricorno è un segno solitario, e con Giove e Saturno nel segno sarete ancora più determinati a voler restare da soli. La stessa combinazione astrale però, che non si verificava dal 1960, vi spingerà a tagliare rapporti inutili di cui poi liberarvi. Nel 2020 il Capricorno potrà realizzare un sogno che coltivava da tempo, anche perché è uno dei segni più forti dell'anno. Paolo Fox vi invita - eremiti e non - a non lasciarvi sfuggire l'amore nei mesi estivi.

Acquario

Nel 2020 anche l'Acquario potrebbe ritrovarsi a tagliare tanti rami secchi, soprattutto tra aprile e giugno, con Saturno che entra nell'undicesimo segno dello zodiaco. All'inizio dell'anno potreste addirittura rivedere il vostro rapporto, se siete in una relazione. Aria nuova, insomma, dopo gli ultimi mesi del 2019 che si sono rivelati un po' pesanti e faticosi a causa dello stress e anche a causa del del fatto che gli acquari non sono molto organizzati. Organizzarsi quindi sarà fondamentale per cambiare vita: chi ha fatto troppo, per evitare di "bruciare" dovrà ottimizzare un po' tutto per poter fare meno cose ma nel miglior modo possibile.

Se l'Acquario è considerato un segno anarchico di suo, nel 2020 ne vedremo delle belle, perché perderà i freni inibitori. Se da tempo fate cose che non vi piacciono più, forse è arrivato il periodo giusto per dire basta. Non ci sarà convenienza alcuna, perché l'Acquario non fa calcoli e non bada ai soldi. Tornando al discorso dei rami secchi di cui sopra, nel 2020 l'Acquario potrebbe chiudersi e farsi più riservato - pur mantenendo la sua natura folle e divertente - concedendo amicizia a pochi selezionati.

Pesci

Last but not least, le previsioni per l'oroscopo 2020 dei Pesci di Paolo Fox parlano di un grande anno, con Giove e Saturno favorevoli nei primi mesi. Tra settembre, ottobre e novembre, la sitazione lavorativa potrebbe rivelarsi favorevole, ma attenzione: "non siete fatti solo per lavorare, altrimenti rischiate di essere infelici". Paolo Fox parla anche di "una Venere particolare" tra aprile e giugno e dice di fare attenzione nel caso siate in coppia e possa accendersi la competizione tra voi. Ai nati sotto il segno dei Pesci, che "vivono la realtà su due piani: quello razionale e quello immaginario", Paolo Fox consiglia di evitare le bugie: "Siate sempre sinceri. Spesso raccontate piccole bugie, non per cattiveria, ma perché volete togliervi dagli imbarazzi e per evitare discussioni." A tutti gli altri segni ricordiamo che "allo sguardo di una persona nata sotto il segno dei Pesci non si resiste". Tra i segni con cui i Pesci hanno affinità, ha aggiunto Paolo Fox, il Capricorno e il Toro. Più complicato il rapporto con Vergine e Gemelli.