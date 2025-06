Paolo Conticini condurrà I Fatti Vostri con Anna Falchi? Che fine farà Cash or Trash

Cambio della guardia a I Fatti Vostri. Nella prossima stagione sarà Paolo Conticini a prendere il posto di Tiberio Timperi alla conduzione dello storico contenitore del mezzogiorno di Rai 2, secondo quanto riportato da Davide Maggio. Accanto a lui, confermatissima per il quinto anno consecutivo, ci sarà Anna Falchi, che si troverà così a condividere il palco con il suo terzo partner televisivo.

I cambiamenti Rai

Dopo due edizioni, Tiberio Timperi sarebbe pronto a lasciare I Fatti Vostri per una nuova avventura su Rai 1, dove - sempre secondo le indiscrezioni - dovrebbe approdare alla guida di Uno Mattina News. Un passaggio di testimone che segna l'ennesimo cambio di rotta per il programma ideato da Michele Guardì, in onda dal 1990.

Il ritorno di Conticini a Viale Mazzini

Per Paolo Conticini, volto amato dal grande pubblico soprattutto come attore, si tratterebbe di un ritorno a Rai 2 dopo la breve e sfortunata esperienza del 2022 con Una scatola al giorno. Ma il pubblico lo ricorda anche per le sue partecipazioni a Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato, vinto nel 2022, oltre che per aver condotto per quattro edizioni Lo Zecchino d'Oro. Negli ultimi anni, però, Conticini ha trovato una nuova identità televisiva grazie a Cash or Trash su Nove, programma diventato un cult grazie al mix di aste, storie e personaggi.

Anna Falchi a I Fatti Vostri

Che ne sarà di Cash or Trash?

L'arrivo su Rai 2 solleva un grande punto interrogativo sul futuro di Conticini a Nove. Potrà il conduttore conciliare entrambi gli impegni o dovrà lasciare il suo ruolo nella trasmissione Discovery? Al momento, come riportato sempre da Davide Maggio, "sono in corso verifiche da parte della Rai" per capire se le due conduzioni siano compatibili. Di certo, perdere Conticini rappresenterebbe una sfida per Nove, dove Cash or Trash si è rivelato uno dei format più riconoscibili del canale.

Anna Falchi, punto fermo del mezzogiorno di Rai 2

In un contesto in continuo cambiamento, la conduttrice si conferma l'unica certezza. Dopo aver condiviso il palco con Salvo Sottile e poi con Tiberio Timperi, si prepara ora a una nuova stagione al fianco di Paolo Conticini. Un'accoppiata inedita, quella tra l'attrice-conduttrice e l'ex sex symbol del cinema italiano, che potrebbe portare nuova linfa al programma.

Un daytime in continua evoluzione

Dal lungo regno di Giancarlo Magalli ai recenti esperimenti di coppia, I Fatti Vostri continua a rinnovarsi per restare competitivo nel panorama sempre più affollato del daytime televisivo. La scelta di puntare su Paolo Conticini - un volto familiare ma non inflazionato - potrebbe rivelarsi una mossa vincente... o una sfida difficile. Non resta che attendere l'ufficialità da parte della Rai. Ma se l'indiscrezione sarà confermata, per il mezzogiorno di Rai 2 si aprirà un nuovo capitolo tutto da scoprire.