Paolo Ciavarro ricorda mamma Eleonora Giorgi citando il piccolo Gabriele: "Da oggi ha un angelo in più"

Dopo una lunga malattia, affrontata sempre con il sorriso, come non si è mai stancata di dimostrare, Eleonora Giorgi si è spenta nel corso della giornata del 3 marzo. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello di Paolo Ciavarro, figlio minore dell'attrice, che ha voluto lasciare su Instagram un ricordo della madre a cui era particolarmente legato.

Il post di Paolo Ciavarro dedicato alla madre

Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro sul set del film Agente Matrimoniale

Il figlio di Eleonora Giorgi, nato dal matrimonio con l'attore Massimo Ciavarro, ha voluto affidare ai social un ricordo bellissimo per celebrare la madre, che si è spenta a causa di una grave forma di cancro al pancreas. La foto, che è stata pubblicata sul suo profilo Instagram, è inequivocabile e racconta un momento di gioia che Ciavarro ha condiviso con la Giorgi.

"Ciao, Mami. Da oggi Gabri ha un angelo in più" ha scritto, con un riferimento al piccolo Gabriele, il figlio che Paolo ha avuto dalla moglie Clizia Incorvaia, a cui l'attrice era legatissima. Paolo Ciavarro ha condiviso uno scatto di un po' di tempo fa in cui si vede una Eleonora Giorgi molto giovane e felice, insieme al suo piccolo Paolo. I due hanno sempre condiviso un rapporto speciale e, in molte occasioni, lo hanno dimostrato anche in tv e di fronte le telecamere. Quel post ha fatto subito il giro della rete è stato travolto da molti messaggi di affetto.

Non solo da gente comune ma anche da personaggi dello spettacolo che, prima di tutti, hanno conosciuto la Giorgi dal vivo. Alla luce dei tanti messaggi ricevuti, Ciavarro ha voluto ringraziare tutti e lo ha fatto, sempre sui social, e con una storia pubblicata nel corso delle ultime ore.

In questo breve messaggio, l'ex vippone del GF si è voluto stringere in un abbraccio virtuale con tutte quelle persone che gli sono stati vicino dopo la notizia della morte della madre. Non sarà facile ma il ricordo di Eleonora Giorgia resterà per sempre.