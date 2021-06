Paolo Bonolis risponde alle critiche di Pippo Baudo: “Ha fatto 13 Sanremo”

Pippo Baudo nei giorni scorsi ha accusato Paolo Bonolis di ripetere da 11 anni sempre lo stesso format: ieri è arrivata la risposta a tono da parte del conduttore di Mediaset, ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi.

Ieri sera si è concluso Il Punto Z, il progetto collaterale de L'Isola dei Famosi condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Infinity. Tra gli ospiti dell'ultima puntata c'è stato Paolo Bonolis, come potete vedere in questa clip, che da poco ha rinnovato per altri tre anni il contratto con Mediaset. Il conduttore di Avanti un altro nei giorni scorsi è stato trascinato insieme a Carlo Conti in una polemica nata da alcune dichiarazioni di Pippo Baudo. Lo storico presentatore, in occasione del suo 85esimo compleanno, ha rilasciato un'intervista di fuoco contro quelli che una volta erano considerati i suoi eredi. Pippo Baudo, parlando di Paolo Bonolis aveva detto "Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità, alla volgarità ricorre chi non è bravo".

Ieri Tommaso Zorzi ha ripetuto queste parole a Paolo Bonolis e gli ha chiesto una replica. "Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e dice questo, che deve dire io?". "Tutto qua?" lo ha pungolato Zorzi, e Paolo "io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto 13 Sanremo. Ci sono forme di accanimento in tutti noi".

Carlo Conti, che nella stessa intervista si è visto bollato da Baudo il suo Tale e Quale Show come "prograamma temendo", non ha replicato a Pippo nazionale ma su Instagram gli ha augurato buon compleanno ricordandolo come "l'uomo che ha inventato la televisione".