Paolo Bonolis: il nuovo programma è in streaming su Sdl TV

Paolo Bonolis debutta con il nuovo programma, La Stanza Del Medico, in streaming su Sdl TV, web tv di proprietà della casa di produzione gestita dallo stesso conduttore romano con la moglie Sonia Bruganelli. Bonolis sarà in compagnia del prof. Roy de Vita, subito dopo i due risponderanno alle domande del pubblico.

Paolo Bonolis ha deciso di presentare il suo nuovo programma 'La Stanza Del Medico' dal suo account di Instagram: "Martedì 21 aprile alle 21.30 un nuovo appuntamento settimanale su @sdl.tv 'La Stanza Del Medico' con il prof. Roy de Vita - si legge nel post - al termine di ogni episodio andremo in diretta per rispondere alle vostre domande, mentre giovedì alle 18.30 (sempre in diretta su sdl.tv) riapriremo lo sportello della stanza del medico per approfondire l'argomento".

Lo showman ha quindi deciso di affidare alla SDL, società della moglie Sonia Bruganelli, questo programma in streaming che nel promo definisce una costola de 'Il senso della vita', la trasmissione andata in onda per quattro stagioni su Mediaset. Nel video che pubblicizza il programma Paolo dice: "Giorni difficili eh? Per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi dovrebbe essere libero o vorrebbe essere libero e operativo ma non può". Poi aggiunge: "Che fare quindi? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e le proprie possibilità. Noi ne offriamo una: la SDL Tv vi mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento da seguire e al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita. Così, per non addormentare la mente".

Roy de Vita, che gli amanti del gossip ricorderanno per una relazione con Nancy Brilli, è nato a Napoli nel 1957. È fra i più conosciuti chirurghi plastici italiani, attualmente è Primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell'Istituto dei Tumori di Roma Regina Elena.