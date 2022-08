Paolo Bonolis, il figlio Davide giocherà in serie C nella Triestina

Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli nella prossima stagione giocherà in Serie C: il calciatore è diventato un giocatore della Triestina.

Davide Bonolis dalla prossima stagione giocherà in Serie C, nella Triestina: il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli ha firmato un contratto di tre anni con la squadra, come ha riferito lo stesso club. Davide inizierà la trafila dalla primavera della società della Atlas Consulting.

Davide Bonolis arriva nella Triestina da svincolato, il ragazzo ha già giocato nelle quadre giovanili della Roma e della Sampdoria. Nei giorni scorsi Davide e Paolo Bonolis erano stati visti a Trieste, sembra che il conduttore televisivo abbia avuto un ruolo chiave nella trattativa che ha portato il figlio nella squadra allenata da Andrea Bonatti.

La Triestina ha ufficializzato l'acquisto con un comunicato in cui si legge che Davide: "Ha sposato la causa alabardata per le prossime tre stagioni, aggregandosi alla Primavera". Davide, che ha compito 18 anni lo scorso 7 giugno, si è detto "desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore".

Davide è il secondo figlio nato dal matrimonio tra Paolo e Sonia, ha due sorelle Sonia e Adele. Il conduttore ha altri due figli Stefano e Martina, nati dal primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller.