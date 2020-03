Paolo Bonolis su Barbara d'Urso: "Ma è morta?", la battuta in TV (video)

Paolo Bonolis ha temuto per un attimo che Barbara D'Urso fosse morta. Nel game show Avanti un altro!, un concorrente ha chiesto una grazia a "Carmelita" e il conduttore non si è lasciato scappare l'occasione per fare una simpatica battuta che ha fatto il giro del web.

Tra Barbara D'Urso e Paolo Bonolis non c'è mai stata molta simpatia. I fan di Paolo rimproverano alla conduttrice napoletana di "dimenticarsi" sempre di lanciare 'Avanti un altro!', il programma condotto e ideato da Bonolis, che va in onda subito dopo 'Pomeriggio 5'.

Ieri Barbara è stata la protagonista involontaria di un simpatico siparietto tra il conduttore romano ed uno dei partecipanti del game show. Il concorrente ha esordito con un "purtroppo ho vent'anni" e poi ha raccontato un paio di episodi che confermano la sua teoria: "sono una calamita per la sfiga". Paolo è corso fuori dall' studio ed è ritornato con 'Lo iettatore'. Il simpatico conduttore si è trascinato l'omino vestito di nero - l'attore Franco Pistoni - dicendogli "con lei mi sento più sicuro" e poi si è rivolto al concorrente "No, eh no Non puoi dire di avere sfortuna a vent'anni! Li avessi io farei una guerra!".

Poi l'episodio che ha divertito il pubblico da casa e pensiamo anche 'Carmelita'. Lo "sfigato" ventenne parlando della sua sfortuna ha incrociato le mani e alzando gli occhi al cielo ha detto: "Prego Barbara D'Urso che mi faccia..." a questo punto Paolo lo ha interrotto dicendo "Ma perché è morta?". La fede del concorrente nella conduttrice di Pomeriggio 5 è infinita, gli ha scritto anche una preghiera che ha iniziato a recitare "Barbara nostra che sei a Cologno sia santificato il tuo nome", a questo punto Bonolis lo ha interrotto "basta si fermi, lei è completamente fulminato".

La battuta su Barbara ha fatto il giro del web, molti hanno visto una punta di malizia nelle parole del conduttore. Noi siamo sicuri che la conduttrice napoletana si sia divertita e magari abbia fatto anche qualche scongiuro, sentendosi dedicare una preghiera.