Paolo Bonolis ad Avanti un altro! è scontro con Luca Laurenti: ecco cosa è successo

Durante la puntata di Avanti un altro!, andata in onda su Canale 5 mercoledì 12 maggio, Paolo Bonolis ha "litigato" con Luca Laurenti ed in seguito ha chiesto scusa al collega abbandonando lo studio televisivo. Nel fare una domanda su una canzone, Bonolis ha cambiato l'ultima parola di un verso al che Laurenti lo ha prontamente corretto suscitando l'ira del conduttore.

La replica di Bonolis è arrivata immediatamente: "Te devi sta' zitto. Non ho resistito". A quel punto Laurenti si è infastidito e ha detto: "Quando io faccio tipo quello che hai fatto te, mi mandi fuori, mi stravolgi la famiglia e poi quando lo fa lui.. allora va bene tutto? No! Chi sbaglia, paga."

A questo punto, con la sua solita ironia e l'acutezza che lo contraddistingue, Paolo ha ribattuto: "Ha ragione lui. Faccio una cosa che in Italia non fa nessuno e dico: ho sbagliato, dico davvero, ho sbagliato, ammetto la mia colpa. Come penitenza di cotanto misfatto, me ne vado".

Luca Laurenti ha quindi prontamente puntualizzato: "Sono trent'anni che mi massacra. Una volta può capitare anche a lui, giusto? Però Paolo non ti si chiede questo, è finto vittimismo. Come minimo lo perdoniamo. Non ha commesso grande peccato". Dopo queste parole Paolo Bonolis è tornato nello studio e la puntata è proseguita come se niente fosse accaduto.