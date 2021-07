Paola Turci e Francesca Pascale: gli auguri "misteriosi" su Instagram (FOTO)

Paola Turci e Francesca Pascale stanno ancora insieme? Gli auguri "misteriosi" condivisi su Instagram dalla cantante sembrano confermare la relazione stabile tra le due donne.

Esattamente un anno fa, Francesca Pascale e Paola Turci venivano paparazzate per la prima volta insieme. Il bacio tra le due, immortalato dal giornale Oggi, aveva scatenato un fiume di reazioni sui social da parte di chi rimaneva spiazzato dalla nascita di questa inedita coppia. In fondo le due venivano da mondi apparentemente opposti: la prima è nota soprattutto per essere l'ex compagna di Silvio Berlusconi, nonché una donna molto attiva sul fronte dei diritti umani, mentre la seconda è un'artista capace di abbracciare più generazioni con la sua musica. Dal punto di vista della sessualità, poi, né Pascale né Turci avevano mai fatto coming out.

Nelle settimane successive, le foto sullo yacht hanno lasciato spazio ad ulteriori scatti che mostravano la coppia insieme a fare compere, dopodiché tutto è tornato lontano dai riflettori e le due si sono limitate a qualche like reciproco sui social. Nelle ultime ore, invece, un dettaglio non è sfuggito agli utenti di Instagram: Paola Turci, infatti, ha condiviso una storia con scritto semplicemente "Buon compleanno amore mio". Nonostante l'assenza di tag o di ulteriori indizi, in molti hanno pensato che la destinataria di tali auguri fosse proprio Francesca Pascale che, guarda caso, compie oggi 36 anni. Paola Turci compirà invece 57 anni il 12 settembre, per cui non rimane che attendere tale data per scoprire se anche Francesca Pascale ricambierà il gesto, magari condividendo una foto della coppia.

Negli scorsi mesi, Paola Turci ha ammesso di aver ricevuto tanti messaggi d'amore ma anche alcuni messaggi di odio sui social, sottolineando inoltre al giornale F come i pregiudizi su Pascale non la tocchino minimamente: "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto e in questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Quando scopri che, invece, quella persona è assolutamente 'normale', che fai? Dici: 'Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te'?". Intervenuta a Propaganda Live, poi, la cantante aveva detto con ironia: "Sono lesbica ma ho anche dei difetti". Sempre a F aveva invece specificato: "Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c'è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna".