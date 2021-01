Pane, amore e gelosia: stasera su Rai Movie Gina Lollibrigida è ancora la Bersagliera

Stasera su Rai Movie, alle 21:20, Gina Lollobrigida torna a vestire i panni della Bersagliera in Pane, amore e gelosia, sequel della commedia del 1953 con Vittorio De Sica.

Per iniziare il nuovo anno in allegria, stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21:20 va in onda la commedia Pane, amore e gelosia, film del 1954 diretto da Luigi Comencini, fortunato sequel dell' acclamato Pane, amore e fantasia.

Il regista questa volta racconta le storie delle coppie formate dal Maresciallo Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) e della levatrice Annarella (Marisa Merlini) e del carabiniere Pietro Stelluti (Roberto Risso) e la bella e umile Maria (Gina Lollobrigida), detta "La Bersagliera". Il maresciallo intende sposare la sua donna, una madre nubile, e quindi deve presentare le dimissioni, mentre Stelluti, deluso dalla Bersagliera dopo averla vista ballare col maresciallo durante una festa, chiede di essere trasferito ad altro comando. La ragazza, intanto, diventa "sciantosa", in una piccola compagnia del paese, e proprio quando sta per riappacificarsi con Pietro, si verifica un terribile terremoto che fa crollare la sua casa, provocando anche la morte del suo asino, animale essenziale per il loro sostentamento.

Completano il cast, una grande Tina Pica - Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista - nella parte di Caramella, Virgilio Riento, Maria Pia Casillo, Tecla Scarano, Vittoria Crispo e Memmo Carotenuto.