Pamela Prati sarà ospite di Non è l'Arena nella prima puntata del 22 settembre

Pamela Prati torna in TV per parlare ancora del caso Mark Caltagirone: domenica 22 settembre sarà ospite di Massimo Giletti nella prima puntata di Non è l'Arena.

Se pensavate che il "Pratiful" avesse esaurito la sua carica con l'inizio delle ferie d'agosto, allora lasciateci dire che vi sbagliavate di grosso. Non soltanto colei che in qualche modo è la madrina mediatica del caso dell'anno, Barbara D'Urso, per l'esordio di domenica sera su Canale 5 aveva voluto in studio Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex agenti di Pamela Prati, ora Massimo Giletti ha annunciato la presenza della soubrette sarda nel suo studio. L'indiscrezione, partita da Dagospia, è stata subito confermata dal conduttore di Non è l'Arena, che ha svelato come la Prati sarà ospite della prima puntata della sua trasmissione, domenica 22 settembre, proprio per parlare del fidanzato immaginario Mark Caltagirone.

Certo, Giletti dovrà fare molta attenzione a non incappare nella trappola in cui, in base ai modesti ascolti, è caduta la D'Urso, perchè dopo un anno passato in compagnia della coppia immaginaria più chiacchierata d'Italia, il pubblico ha forse voglia di passare ad altro. E dovrà anche evitare l'altro errore in cui, alla fine della primavera, è caduta Chi l'ha visto?, quello di ergersi a esempio educatore, con Pamela Prati in studio muta ad ascoltare, per contrappasso, storie di donne davvero raggirate da sedicenti, finti fidanzati.

Forse, dopo tanto chiacchiericcio da pomeriggio al sole, l'unico aspetto davvero interessante in questa vicenda, e di conseguenza nell'ospitata della prima puntata di Non è l'Arena, sarà: ma cosa mai avrà ancora da raccontare Pamela Prati sul Pratiful? Lo scopriremo domenica sera su La7 (sempre che non preferiate cambiare canale e sintonizzarvi con il salotto di Barbara D'Urso, dove sarà ospite Matteo Salvini).