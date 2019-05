Pamela Prati, matrimonio con Mark Caltagirone si farà: la showgirl smentisce i rumor

Pamela Prati e il suo matrimonio con l'imprenditore Mark Caltagirone tengono ormai banco da giorni nella cronaca rosa di casa nostra. Le nozze ci saranno o non ci saranno? Giorno nuovo versione nuova, ma la fatidica data si avvicina e la showgirl sembra intenzionata a difendere la propria decisione contro ogni rumor.

La telenovela che sta appassionando migliaia di italiani è cominciata diversi mesi fa e da allora si è detto di tutto sulla coppia, che per lei si tratti di un matrimonio di interesse, Dagospia ha scritto che è semplicemente una notizia ciclica nella vita della Prati, una che, hanno fatto notare, annuncia un matrimonio ogni 10 anni. Mark Caltagirone esisterà alla fine? Dopo il caso delle foto rubate all'avvocato di Cagliari e spacciate per immagini di Caltagirone, dopo tutte le puntate di Barbara D'Urso e Verissimo (che ha anche acquistato i diritti per l'esclusiva sulle nozze), sembra proprio che questo matrimonio si farà e sarà celebrato il prossimo 8 maggio.

A "confermarlo" è stata la stessa Pamela Prati intervenendo sui rumor sollevati dal sito BitchyF, secondo cui la showgirl e l'imprenditore avevano deciso all'improvviso di annullare tutto per la pressione mediatica e i problemi di salute di lei. Per il sito, Verissimo e Mediaset sarebbero già stati informati del passo indietro. Il gossip, però, è corso veloce alle orecchie della diretta interessata che, pur senza riferimenti espliciti, ha in pratica smentito quanto scritto. Sulla sua pagina Instagram la soubrette ha scritto: "Se voglio dare un annuncio lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv: non credete ad altro!". L'appuntamento dell'8 maggio, dunque, sembra confermato.