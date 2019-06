Pamela Prati, Live non è la D'Urso: Eva Grimaldi contattata da Mark Caltagirone, svela Imma Battaglia

Quando il caso Pamela Prati sembrava essere giunto alla svolta, Eva Grimaldi e la sua confessione su Mark Caltagirone potrebbero aver regalato nuovo materiale per il ritorno autunnale di Barbara D'Urso.

La curiosità generata dal Pratigate è indubbia, così come il fatto che gli ascolti di Live Non è la D'Urso abbiano beneficiato parecchio del caso dell'anno, ed è probabile che continuerà a farlo viste le "ramificazioni" che la vicenda sembra possa continuare ad avere. Nell'ultima puntata del programma di Canale5, infatti, Imma Battaglia ha svelato che sua moglie, Eva Grimaldi, ha ricevuto dei messaggi via Instagram dal fidanzato fantasma della Prati. Con una richiesta: il nome del wedding planner che aveva organizzato il loro matrimonio, e con tanti auguri di felicità futura.

La Grimaldi avrebbe ricevuto anche un video dallo stesso numero, clip mai visionata e ora non più consultabile a causa della cancellazione dell'account che faceva capo al fantomatico Mark Caltagirone.

"Eva è stata contattata da Mark Caltagirone ma non l'ha mai detto perché è una persona molto riservata", ha raccontato Imma Battaglia durante la trasmissione di Barbara D'Urso. La stessa Eva Grimaldi ha proseguito: "Mi ha chiesto su Instagram del mio wedding planner e mi ha detto che ci saremmo visti al matrimonio con Pamela. Poi mi ha mandato un video che io, per correttezza nei confronti della Prati, non ho mai aperto. All'epoca non avevo capito bene la situazione, non capivo se questo Mark era un latin lover oppure no [...] Reputo Pamela Prati un'amica. Se lei ha bisogno di una persona con cui parlare io ci sono", ha chiosato l'attrice.