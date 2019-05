Pamela Prati a Chi l'ha visto? per parlare di truffe online

Pamela Prati sarà ospite di Chi l'ha visto? domani sera per parlare di truffe online e non, come in tanti stanno già ironizzando una volta appresa la notizia, per cercare Mark Caltagirone.

A sganciare la bomba è stato ancora una volta il sito Dagospia, che non ha mancato di sottolineare come, su Canale5, alla stessa ora nello studio di Barbara D'Urso, ancora a parlare del finto matrimonio e dell'altrettanto finto Mark Caltagirone, ci sarà Eliana Michelazzo, ex manager della Prati e ora sua principale accusatrice. Pamela Prati invece, ospite di Federica Sciarelli, sarà presente nella trasmissione Rai nel segmento di puntata dedicato alle truffe online.

Il direttore di Rai3, Stefano Coletta, interpellato in proposito da Il Fatto Quoidiano, ha rassicurato sul fatto che Pamela Prati non percepirà alcun compenso, come d'altronde succede a tutti gli ospiti di Chi l'ha visto?: "Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno".

Da cosa nasce però la scelta di ospitare proprio Pamela Prati? Coletta giustifica la sua presenza non con la necessità di aumentare gli ascolti, dopo il calo della scorsa settimana, ma per il fatto che: "Chi l'ha visto? si è occupato delle truffe romantiche per primo, già due anni fa abbiamo raccontato di tantissime donne vittime di questo meccanismo. Il programma fa un lavoro di documentazione molto preciso, domani sera riproporrà una serie di donne ingannate che hanno pagato in alcuni casi con la vita, in altri con tanti soldi. Queste storie vengono fuori quando c'è un personaggio noto in qualche modo coinvolto, su queste storie si costruiscono soap ma in realtà ci sono vite distrutte".