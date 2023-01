Pamela, a love story: Pamela Anderson oltre gli scandali sexy e gli amori turbolenti nel trailer Netflix

Netflix ha da poco lanciato il trailer del documentario Pamela, a love story, in cui l'attrice Pamela Anderson vuole riprendere in mano la narrazione della sua vita, specie dopo l'uscita della serie Disney+ Pam & Tommy da lei non molto gradita.

Pamela Anderson nel trailer parla di quanta mancanza di rispetto abbia subito nella sua carriera, come quando nel video un'intervistatrice le chiedeva ai tempi di Baywatch se voleva essere un'attrice seria e lei ribatteva convinta: "Io sono un'attrice seria".

Il documentario racconta dalla prospettiva della protagonista tutti gli scandali affrontati, specialmente quello del sex tape realizzato con l'ex marito Tommy Lee e diventato di dominio pubblico. "Mi sono messa in delle situazioni veramente di m*rda - dice - e sono sopravvissuta". La donna di oggi è molto diversa dal sex symbol di un tempo e nel documentario c'è anche molto spazio per raccontare l'amore per il figlio avuto proprio con Tommy Lee, Brandon Thomas Lee, che è anche uno dei produttori del documentario.

Il film è un andirivieni tra passato e presente, raccontato dalla voce della diretta interessata, che umanizza e guarda gli avvenimenti sotto una luce diversa, cercando di dare una diversa dignità al personaggio.

Il documentario approderà su Netflix il 31 gennaio.

