Pamela Anderson vende la sua casa di Malibu, ecco a che prezzo (FOTO)

Dylan Jagger Lee e Brandon Thomas Lee hanno detto addio alla loro casa a Malibu: i figli dell'ex attrice di Baywatch, Pamela Anderson, e di Tommy Lee hanno venduto la casa recentemente ristrutturata con cinque camere da letto e cinque bagni per 2.995.000 milioni di dollari secondo People Magazine.

Dylan, 24 anni, e Brandon, 25, stanno lasciando andare per sempre la loro casa che comprende spazi abitativi moderni e luminosi e una cucina a pianta aperta con elettrodomestici in acciaio inossidabile e ripiani in marmo. La rivista rivela che la villa si trova vicino alla spiaggia di Las Flores, pur essendo vicina anche ai celebri luoghi frequentati dai VIP come Nobu e Soho House.

Secondo quanto riportato Los Angeles Times, già da marzo dello scorso anno, la Anderson aveva messo in vendita un'altra casa con quattro camere da letto e quattro bagni, che possedeva da più di 20 anni, che è stata venduta lo scorso agosto per 11,8 milioni di dollari.

L'attrice, che a gennaio si è separata dal suo quarto marito, la guardia del corpo Dan Hayhurst, ha deciso di trasferirsi a nord e ora risiede nell'ex proprietà di sua nonna sull'isola di Vancouver, in Canada. La star e Hayhurst sono stati insieme per un anno dopo essersi sposati durante le vacanze di Natale del 2020. "È ora che torni alle mie radici", ha spiegato Pamela quando ha le è stato chiesto il motivo per cui ha deciso di lasciarsi Malibu alle spalle.