Pamela Anderson è stanca di essere trattata come un "clown del sesso"

Pamela Anderson, intervistata da Howard Stern durante l'ultimo episodio del suo show su Sirius XM, ha parlato dei suoi nuovi progetti - un documentario Netflix e un libro di memorie - e ha affermato di essere stanca di essere trattata come un "clown del sesso" dalle persone che la incontrano in pubblico.

Wallpaper di Pamela Anderson al mare

A proposito della sua recente separazione da Dan Hayhurst, la Anderson ha offerto una risposta forse involontariamente esilarante: "Ero solita blaterare su molti argomenti diversi e la sua risposta era semplicemente: 'Eh?'". Ho provato e non ha funzionato. Ho solo pensato: 'Non potrei mai sopportare tutto questo'".

In seguito l'attrice, modella e autrice canadese ha parlato del suo status di sex symbol e dei modi bizzarri in cui si manifesta nella sua vita quotidiana: "Di solito qualcuno si avvina sempre a me in un ristorante e mi dice; 'Raccontami una storia di sesso!'". Mi verrebbe da dire a queste persone: 'Sai, non sono un pagliaccio.' Sono stanca di sentirmi come un clown del sesso".

Dopo una breve deviazione relativa al suo nuovo libro di memorie e al suo documentario Netflix intitolato Pamela, a love story, Stern ha trovato il modo di tornare a parlare della sua vita sessuale, suggerendo che Pamela Anderson dovrebbe uscire con Timothée Chalamet, al che la star ha risposto: "No, non ho nessun piano. Non ne ho idea, ma adoro quella sensazione. Non ho programmi. Non ho intenzione di incontrare nessuno. Non ho piani per la mia carriera. Non ho niente. Sono solo nel mio giardino, a casa, con i miei cani. E sai, vedremo cosa succede. Come ho scritto di recente, la situazione domestica di Anderson suona, beh, dannatamente idilliaca al momento."