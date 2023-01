Pamela, A Love Story: Pamela Anderson nel nuovo trailer del documentario Netflix (VIDEO)

Ecco il trailer ufficiale di Pamela, A Love Story, il nuovo documentario in cui Pamela Anderson prende per la prima volta in mano la narrazione della sua stessa vita.

Netflix ha appena pubblicato il nuovo trailer di Pamela, a love story, il documentario che vedrà Pamela Anderson tornare sugli schermi al fine di raccontare la propria storia e la sua versione dei fatti a proposito del famigerato scandalo, tornato nelle prime pagine a causa dell'uscita della miniserie Pam & Tommy, che ha cambiato per sempre la sua vita e la sua carriera.

Nel breve filmato vediamo una serie di immagini relative al passato della bagnina più famosa del mondo prima di essere catapultati nel presente con la Anderson che afferma: "La scorsa notte non ho dormito affatto... Ho bloccato quel nastro rubato dalla mia vita per sopravvivere, e ora che è stato riportato alla luce ho ricominciato a soffrire... ho deciso di prendere il controllo della narrazione per la prima volta."

Pamela, A Love Story racconterà gran parte della vita della star, partendo dalla sua infanzia nella piccola cittadina di Ladysmith, nella British Columbia, passando per le prime esperienze come modella e attrice, arrivando alla maternità, all'attivismo e alla sua sempre turbolenta ricerca dell'amore. Le informazioni arrivano direttamente dalla protagonista del documentario, in quello che sarà indubbiamente un evento senza precedenti.

La serie Netflix, in uscita il 31 gennaio, è prodotta da Jessica Hargrave, Julian Nottingham e Brandon Thomas Lee, il figlio maggiore di Anderson e Tommy Lee. La regia è invece affidata a un nome già noto nel settore del documentario, Ryan White, già creatore della docuserie Netflix The Keepers. L'uscita di Pamela, a love story segnerà il culmine di un lavoro durato anni, che finalmente darà voce all'unica persona capace di raccontare la sua storia come si deve.