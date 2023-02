Pamela Anderson sul Me Too: "Se entri in una stanza d'hotel da sola sai a cosa vai incontro"

Pamela Anderson ha difeso i suoi controversi commenti del 2017 sul movimento Me Too: all'epoca la star di Baywatch affermò che "le donne che entrano in una stanza d'albergo da sole per incontrare produttori famosi sanno bene a che cosa vanno incontro."

Nel 2017, dopo che il movimento aveva iniziato a prendere piede a seguito di numerose accuse di abusi sessuali contro il produttore di Hollywood Harvey Weinstein, alla Anderson fu chiesto di dire qualcosa alle donne che erano state vittime di molestie a Hollywood.

"Penso che fosse risaputo che alcuni produttori sono persone da evitare in privato", disse l'ex Playmate. "Quando sono arrivata a Hollywood, ovviamente mi sono arrivate molte offerte per provini privati e altre cose che non avevo intenzione di fare. Basta avere buon senso: non devi mai entrare in una stanza d'albergo da sola. E se qualcuno ti apre la porta in accappatoio, vattene."

Parlando con Ronan Farrow in una nuova intervista per Interview Magazine, Pamela Anderson ha difeso i suoi precedenti commenti: "Mia madre mi diceva - e penso che questo sia il tipo di femminismo con cui sono cresciuta - che ci vogliono due persone per ballare il tango. Credimi, mi sono trovata in molte situazioni di quel tipo ma non mi è mai successo niente perché mi sono sempre ricordata le sue parole: 'Se qualcuno apre la porta in accappatoio e tu sei lì per fare un provino, non entrare in quella stanza. Se decidi di entrare devi fare quello che devi per ottenere il ruolo'".