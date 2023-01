Pamela Anderson sul matrimonio con Kid Rock: "Ecco quando ho capito che non era l'uomo giusto per me"

Durante un'intervista con Howard Stern, Pamela Anderson ha riflettuto sui motivi per cui i suoi precedenti matrimoni, come quello con Kid Rock, non hanno funzionato.

Parlando della sua relazione con Kid Rock durante l'Howard Stern Show, Pamela Anderson ha ammesso di aver capito che la rockstar non era l'uomo giusto per lei subito dopo il loro matrimonio, durato soltanto dal 2006 al 2007.

L'ex star di Baywatch ha pubblicizzato il suo nuovo documentario Netflix e il suo memoir durante l'episodio dello show di Stern su SiriusXM, aprendosi a proposito degli alti e bassi della sua vita amorosa nel corso degli anni.

Ad un certo punto, Howard le ha chiesto di parlare del momento in cui ha capito che non avrebbe dovuto sposare il celebre cantante e la Anderson non ha esitato a rispondere: "Proprio quando mi sono sposata", ha detto con una risata, prima di menzionare il suo primo marito, Tommy Lee.

"Con Kid Rock mi sono buttata perché in precedenza l'avevo fatto con Tommy e io e lui avevamo avuto questa connessione incredibile. Ma poi, quando anni dopo l'ho fatto di nuovo ho pensato: 'Oh, questa volta non c'è quell'incredibile connessione, è qualcos'altro'. Dopo averlo capito ho cercato lentamente di uscire da quella situazione", ha continuato la star.

"L'anno scorso sono stata sola ed è stato un anno davvero incredibile per me. Sto solo attraversando un momento particolare, sto guardando indietro e riflettendo su tutto... è stato bello. Voglio dire, ognuno di noi deve essere in grado di stare da solo prima di poter stare con qualcun altro, quindi mi sento come se stessi crescendo in questo momento. Ci è voluto molto tempo", ha concluso Pamela Anderson.