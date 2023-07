Painkiller: l'incubo dell'OxyContin nel trailer della nuova miniserie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Painkiller, miniserie con protagonista Matthew Broderick che ha al suo centro lo scandalo dell'OxyContin, un potente antidolorifico che l'azienda farmaceutica Purdue Pharma spacciò per sicuro e che invece generava dipendenza nei pazienti.

Composta da sei episodi di un'ora ciascuno, la miniserie vede nel cast anche da Uzo Aduba, Taylor Kitsch, Dina Shihabi e West Duchovny. Descritta come "un esame del crimine, della responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente fallito con centinaia di migliaia di americani", Painkiller uscirà il prossimo 10 agosto. La serie è stata girata a Toronto, in Canada.

"Painkiller è una serie limitata che esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America, mettendo in luce le storie dei responsabili, delle vittime e di coloro che cercavano la verità, le cui vite sono state cambiate per sempre dalla diffusione dell'OxyContin", leggiamo nella sinossi.

Painkiller è basato sul libro Pain Killer di Barry Meier e sull'articolo del New Yorker Magazine "The Family That Built the Empire of Pain" di Patrick Radden Keefe. È diretta da Peter Berg e prodotta esecutivamente da Eric Newman, Peter Berg, Alex Gibney e dai creatori/showrunner/scrittori di Painkiller Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Sullo stesso argomento, sono usciti già Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, disponibile su Disney+, e il documentario premiato con il Leone d'Oro 2022 Tutta la bellezza e il dolore.