Pachinko 2, continua la saga di Sunja nel trailer dei nuovi episodi in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione di Pachinko, che continuerà la saga di Sunja e della sua famiglia e vedremo gli eventi fino al periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

"Tuo nonno ha sempre voluto che volassi", dice Sunja (Minha Kim) a suo figlio Noa Baek (Kang Tae ju) nel filmato mentre un aquilone vola nei campi dove Sunja e sua cognata Kyunghee (Eunchae Jung) lavorano. Sunja e Kyunghee alzano lo sguardo per vedere aerei da bombardamento che volano in massa verso la loro città natale, Osaka, in Giappone.

La cover di "Viva La Vida" delle BLACKPINK inizia mentre Koh Hansu (Lee Minho) affronta Sunja dopo 14 anni, dicendole che non ha mai perso le tracce di dove fosse. Oltre a comparire nel trailer, la cover sarà riprodotta anche nel finale della seconda stagione.

Basata sull'omonimo romanzo di Min Jin Lee, bestseller del New York Times, Pachinko - La moglie coreana è un'ampia e commovente storia di amore e sopravvivenza attraverso quattro generazioni, raccontata attraverso gli occhi della matriarca Sunja. La seconda stagione della serie per Apple TV+ sarà presentata in anteprima il 23 agosto con un episodio, cui seguirà un episodio a settimana fino all'11 ottobre.

Secondo quanto descritto, "nella seconda stagione, le storie parallele riprendono a Osaka nel 1945, dove Sunja è costretta a prendere decisioni pericolose per la sopravvivenza della sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale, e a Tokyo nel 1989, dove Solomon esplora nuovi, umili inizi".

Nella prima stagione, gli spettatori incontrano Sunja quando vive ancora in Corea e si innamora di Koh Hansu, che ha rifiutato di stare con lei quando è rimasta incinta di suo figlio. Arriva un predicatore malato, Isak (Steve Sang-Hyun), che si offre di sposare Sunja dopo che lei e sua madre l'hanno rimessa in sesto. Con Isak, Sunja ebbe il suo secondo figlio Mozasu Beak (Soji Arai). Il figlio di Mozasu, Solomon (Jin Ha), ha visto la sua reputazione crollare a causa di un affare fallito che ha cercato di concludere nella scorsa stagione.