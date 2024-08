Pachinko 2, Kim Min-ha: “Esistono molte Sunja in giro per il mondo”

Nel 2022 Forbes l'ha inserita nella categoria Korea Power Celebrity Rising Star. Quello stesso anno il mondo ha fatto la sua conoscenza grazie al ruolo di Sunja, la protagonista di Pachinko, serie Apple TV+ ideata da Soo Hugh e basata sul best seller di Min Jin Lee dedicato alla diaspora coreana raccontata attraverso quattro generazioni di una famiglia divisa tra Corea, Giappone e Stati Uniti. Ora Kim Min-ha, classe 1995, torna nella seconda stagione dello show per raccontare un nuovo capitolo della vita del suo personaggio nel corso della seconda guerra mondiale.

Pachinko e le tante versioni di Sunja per il mondo

Kim Min-ha in una scena della seconda stagione di Pachinko

Uno degli aspetti più formidabili della protagonista di Pachinko è la sua capacità di resistere e superare tutte le avversità che colpiscono lei e la sua famiglia. Nessun vittimismo. Anzi, il personaggio di Kim Min-ha, nonostante il dolore, le ingiustizie e i drammi subiti, non si lascia indurire."Penso di aver imparato così tante cose da Sunja e per iniziare a costruire il personaggio ho cercato di trovare delle somiglianze tra me e lei. Ma in ogni singola scena nella serie ero stupita da quanto fosse forte e coraggiosa e mi spezza il cuore che stia affrontando tutte queste difficoltà", afferma l'attrice.

"Mentre mi preparavo per questo ruolo e mi facevo coinvolgere, mi sono emozionata molto. Non era qualcosa che riguardava solo il personaggio. Dal momento che sentivo di essere in sintonia con lei, mi sono sentita molto autentica e semplicemente genuina riguardo al suo intero universo. Sono stata molto onorata di incontrarla e avere la possibilità di ritrarla", continua Kim Min-ha, che ha una convinzione.

"Sono sicura che ci siano molte Sunja in tutto il mondo", confida l'attrice. "Per molto tempo mia nonna è stata il mio modello e immagino che sia un'altra versione di Sunja. Penso che ne esistano molte anche oggigiorno in giro per il mondo".

Non solo K-pop e K-drama

Lee Minho e Kim Min-ha in un'immagine di Pachinko 2

La serie targata Apple TV+ ha permesso attraverso i suoi personaggi di scoprire quanto il popolo coreano abbia dovuto sopportare nel corso dei decenni a causa della diaspora che li ha visti costretti a lasciare il loro Paese. Ma cosa pensa Kim Min-ha che la serie abbia insegnato al pubblico? "Credo sia stata un'esperienza rara per loro accettare la storia coreana e la storia coreano-giapponese, il fatto che abbiamo mostrato molto il cibo e il suo significato, i nostri vestiti, la nostra lingua e le storie degli immigrati. Mostrandoli, penso che le persone abbiano avuto modo di esplorare un nuovo concetto di Corea oltre il K-pop e il K-drama che sono molto famosi oggi. Parliamo della nostra storia e delle nostri radici. E questo potrebbe essere molto interessante per loro".

"E penso, inoltre, che sia una storia che sempre più persone dovrebbero conoscere, perché personalmente credo che gli individui delle nostre storie siano le storie che non dovremmo dimenticare. Che io non dovrei dimenticare" ha aggiunto l'attrice. "Sono molto felice che le persone abbiano la possibilità di conoscere più a fondo i coreani".

Pachinko 2, la recensione: la serie coreana è un piccolo miracolo, tra identità e memoria

Una grande sceneggiatura

Una scena della seconda stagione di Pachinko

Soo Hung aveva già dato prova della sua bravura come showrunner e autrice grazie alla prima stagione di The Terror, ma con Pachinko ha realizzato un lavoro ancor più complesso perché diviso su due linee temporali e ricco di personaggi. Uno dei suoi meriti e del team di sceneggiatori che lavora alla serie è senza dubbio quello di sapersi concedere tempo senza mai sprecarlo."Il romanzo originale e la nostra sceneggiatura sono bellissimi. E penso che la bellezza di una sceneggiatura ben scritta sia che ogni volta che la leggo provo emozioni diverse e quindi posso disegnare immagini diverse", ammette Kim Min-ha.

"C'è come una grande diffusione della mia immaginazione, quindi sul set posso provare molte cose diverse perché sono sempre aperta a nuove reazioni e ai miei istinti", chiosa l'attrice. "Non si tratta solo di rendere le cose più facile, ma di renderle più profonde".