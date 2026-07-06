Özge Gürel e Serkan Çayoğlu accolti da un bagno di folla a Rimini: le foto più belle della coppia

Özge Gürel e Serkan Çayoğlu hanno incontrato i propri fan all'Italian Global Series e si sono concesso con sorrisi ed entusiasmo al loro pubblico affezionato. La location di questo incontro è stata di quell'eccezione, il Teatro Galli di Rimini, ma è stato solo un punto di arrivo, perché l'organizzazione dell'Italian Global Series è stata costretta a cambiare i piani più di una volta per assecondare le tante richiesta del pubblico e trovare una sala che potesse ospitare tutti.

Un vero fenomeno internazionale... grazie a Verissimo

Sia il bagno di folla che la loro disponibilità a concedersi a esso dà l'idea dei motivi per cui le due star delle dizi turche sono diventati il fenomeno internazionale che tutti conosciamo e hanno intrattenuto il pubblico parlando sia di risvolti personali delle loro dinamiche di coppia, sia delle rispettive carriere e del fenomeno della serialità del loro paese che sta riuscendo a conquistare sempre più spettatori.

I due attori, coppia nella vita come sul set, ha ammesso che il boom della loro popolarità è arrivata grazie a Verissimo. "Fino a quel momento non eravamo in grado di capire il successo che stavamo avendo" hanno spiegato davanti al pubblico di Rimini. Vi proponiamo un riepilogo per immagini di quella che è stata la loro incursione in quel di Rimini per i primi giorni dell'evento dedicato al mondo della serialità.

Özge Gürel e Serkan Çayoğlu a Rimini: le foto

Prima di entrare al Teatro Galli e lasciarsi abbracciare dal proprio pubblico, la coppia di star turche si è concessa anche agli scatti dei fotografi. Ecco le foto di Özge Gürel e Serkan Çayoğlu in quel di Rimini.